Aragón registra 6 nuevos casos de coronavirus y suma ya 45 positivos

El número de afectados por coronavirus en Aragón sigue subiendo. Este miércoles por la mañana el Gobierno de Aragón ha actualizado la cifra de positivos por el virus que ya asciende a 45. Se han dado 6 nuevos casos confirmados en las últimas horas.

Se trata de un hombre de 83 años, de la primera residencia en número de casos de Zaragoza, que se encuentra aislado en el propio centro.

de la primera residencia en número de casos de Zaragoza, que se encuentra aislado en el propio centro. Una mujer de 48 años, trabajadora de la segunda residencia en número de casos de Zaragoza capital, aislada en su domicilio.

trabajadora de la segunda residencia en número de casos de Zaragoza capital, aislada en su domicilio. Una mujer 90 años, hospitalizada en el Hospital Clínico.

hospitalizada en el Hospital Clínico. Una mujer de 79 años, ingresada en Hospital Miguel Servet y que es contacto del afectado que falleció en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

ingresada en y que es contacto del afectado que falleció en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Un hombre de 41 años, contacto del afectado que falleció en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y que se encuentra aislado en su domicilio.

contacto del afectado que falleció en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y que se encuentra aislado en su domicilio. Además está infectada una mujer de 65 años, sanitaria relacionada con los tres casos detectados en una residencia de la provincia de Teruel y que está ingresada en el Clínico.

Nuevos estudios de contactos

En todos los casos, la Dirección General de Salud Pública sigue realizando el estudio de contactos, sometiendo a estudio a los que procede por el protocolo establecido, así como investigando el posible origen de la infección y emitiendo las recomendaciones de prevención oportunas.

En el caso de los profesionales sanitarios que mantuvieron contacto con los afectados, todas las actuaciones se enmarcan en la guía de actuación con los profesionales sanitarios expuestos a coronavirus, que marca una forma de actuación común establecida por el Ministerio de Sanidad, de modo que la evaluación caso a caso se realiza por profesionales especializados en prevención de riesgos laborales.

186 profesionales sanitarios, apartados del servicio

Tal y como se informó actualmente han sido apartados del servicio activo, según lo establecido por el protocolo y por los servicios de Prevención, 186 profesionales (sector Zaragoza I, 42 profesionales; Zaragoza II, 68; Zaragoza III, 76).

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el director gerente del SALUD, Javier Marión siguen manteniendo encuentros para informar de la situación con diferentes representantes políticos e instituciones. Este mismo miércoles se han reunido en las Cortes de Aragón con los portavoces de los grupos políticos.

Tres residencias afectadas

Cabe recordar que, en estos momentos, en la primera residencia con agrupación de casos, en Zaragoza capital, se han registrado un total de 15 afectados (11 residentes, 3 trabajadores y 1 voluntario), dos de ellos fallecidos. En la segunda residencia de la capital aragonesa se han registrado 9 casos con el positivo notificado este miércoles. En la residencia de la provincia de Teruel hay tres casos positivos. El resto de los casos registrados en Aragón no presenta novedades.

En las tres residencias que cuentan con casos se ha trasladado, además del protocolo de actuación realizado por el Ministerio de Sanidad, una serie de medidas concretas de higiene y contención para aplicar en las prácticas diarias con los ancianos y en el uso de espacios comunes, además de restringir las visitas externas, una medida que se recomienda generalizar en todas las residencias, fundamentalmente si se tienen síntomas catarrales. Todo ello para extremar la protección tanto de los usuarios de los centros como del personal que trabajan en ellas.

Globalmente, de 45 casos registrados en Aragón, 13 se encuentran en el Hospital Clínico, 5 en el Hospital Miguel Servet, 1 en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, 3 en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y 20 se encuentran en sus respectivos domicilios. Tres han fallecido.

En el caso de Teruel, durante todo el día y debido a la situación epidemiológica que se ha dado en el centro de salud, desde la Dirección de Atención Primaria de Teruel se ha decidido que solo se atienden urgencias, a la espera de reorganizar el servicio. Asimismo, se han tomado todas las medidas preventivas indicadas por la Dirección General de Salud Pública.

Teléfono específico 976696382

Para atender el incremento de llamadas que está registrando el 061 Aragón referente al coronavirus se ha habilitado un teléfono específico para atender solicitudes de información y dudas: 976696382. Las consultas de personas que tengan síntomas y hayan estado en zonas de riesgo o en contacto con un afectado pueden seguir realizándose en el 061.

Desde el pasado mes de febrero y para atender tanto las consultas telefónicas de los ciudadanos como la toma de muestras, en el 061 se han implantado los siguientes refuerzos:

Atención de enfermería las 24 horas. En el centro coordinador de Urgencias, desde el 28 de febrero se ha dedicado tres puestos de enfermería las 24 horas para la atención telefónica sobre coronavirus, con 6 profesionales.

Un grupo de 8 enfermeras y 6 conductores cuya dedicación es la toma de muestras en cualquier punto de la Comunidad Autónoma.

Un Vehículo de Intervención Rápida (1 médico/a, 1 enfermero/a y 1 técnico sanitario con funciones de conductor), también disponible para la toma de muestras, con 6 profesionales por categoría. Estos profesionale se encargan también de la asistencia a las persnas qué están en aislamiento domiciliario.

Además, se refuerza la teleoperación, con un profesional más por turno, pasando de 3 a 4 locutores, así como los tele

Está previsto que estos recursos se ajusten en función de la demanda. Actualmente, el 061 registra aproximadamente 800 llamadas diarias más de los registros habituales (por ejemplo, se ha pasado de 922 el 9 de marzo de 2019 a 1.722 durante la jornada de ayer).

Suspendido el voluntariado

Por otro lado, con el fin de minimizar riesgos entre los pacientes y profesionales de los centros sanitarios y de los centros sociosanitarios, desde el Departamento de Sanidad se están tomando medidas para reducir la presencia de personas ajenas a los mismos y cuya presencia no sea imprescindible para el adecuado funcionamiento de los servicios. En esta línea, se han suspendido temporalmente las actividades de voluntariado en los centros sanitarios, excepto aquellas que se consideren imprescindibles para la atención a los pacientes ingresados.

En la misma línea ya se decidió suspender las prácticas de los alumnos en los servicios asistenciales de los hospitales y de centros sociosanitarios, tanto de las enseñanzas del grado como las relacionadas con la Formación Profesional.

Se trata de una iniciativas en sintonía con las recomendaciones consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que será objeto de reevaluación en las próximas semanas, adaptándose a las circunstancias epidemiológicas y a una adecuada evaluación de riesgos de las mismas.

Medidas para poblaciones específicas

Asimismo, es preciso recordar que, según acordó el Consejo Interterritorial del SNS, se establecen un conjunto de medidas de protección para poblaciones específicas:

Recomendación expresa a todas las personas mayores, que padecen enfermedades crónicas, pluripatológicos o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida que limiten las salidas de su hogar o residencia. En cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

Evitar los viajes que no sean necesarios apelando a la responsabilidad individual.

Las personas que inicien síntomas respiratorios y/o fiebre se les recomienda que permanezcan en su domicilio evitando acudir a centros sanitarios, siempre que su situación clínica lo permita, y a su lugar de trabajo.

Además, tanto la Dirección General de Salud Pública como el SALUD insisten en la importancia de que, con el objetivo de minimizar la transmisión de la enfermedad, en los centros sanitarios las visitas se limiten a un acompañante por paciente siempre que sea posible.

Esta indicación se suma las recomendaciones para población general para protegerse frente a enfermedades respiratorias:

Lavarse las manos frecuentemente.

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con pañuelos desechables.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.