El coronavirus lleva a cancelar la mitad de los viajes de empresa

Los efectos económicos del coronavirus tardarán en cuantificarse, pero lo cierto es que la pandemia ya se va dejando notar en distintos sectores. Una de las consecuencias es la cancelación de viajes de empresa. “Podemos hablar de lunes negro. Después de las medidas adoptadas por el gobierno y la psicosis desatada a lo largo del fin de semana, muchas empresas han decidido anular viajes esta semana. Se han cancelado reservas de hoteles, trenes, vuelos... Más de un 50% de los viajes de empresa que iban a realizarse a corto plazo se están anulando porque también se están cancelando reuniones, congresos, convenciones o ferias profesionales en todo el mundo”, indica Jorge Moncada, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Esto, añade el portavoz, “supone una merma importante en cuanto a facturación que todavía no podemos cuantificar, aunque eso no implica que descienda nuestro volumen de trabajo, al contrario, nos supone más esfuerzo al tener que hacer el doble de gestiones. Y cuando pase la epidemia vendrá una cascada de reuniones y congresos y, por tanto, de viajes y gestiones”.

Los viajes de particulares son otro cantar. “A corto plazo vemos que hay reticencias, hay ansiedad incluso en destinos en los que en principio no hay restricciones, como Estados Unidos. Eso sí, la gente no está dejando de organizar sus vacaciones a medio y largo plazo, sobre todo pensando en el verano. Los viajeros ven un horizonte todavía lejano y esperan que esta crisis sanitaria ya se haya superado para entonces. Para Semana Santa no está habiendo, ni mucho menos, una avalancha de cancelaciones. Se está vendiendo y está habiendo consultas al ritmo habitual”, concreta.

Lo que se debe tener en cuenta es que la inmensa mayoría de los seguros de viaje no cubren una coyuntura como la generada por el covid-19. "Hay situaciones cubiertas por los seguro de viaje y otras que no. Las pandemias no son una razón contemplada y las decisiones de empresa y políticas, tampoco", aclara el portavoz de las agencias de viaje, quien pone el ejemplo de un congreso médico programado en Baqueira que finalmente se ha decidido cancelar: "Hubo gente que preguntó si se devolvería el dinero de las reservas, pero una epidemia como ésta no suele aparecer reflejada en los listados de casuísticas cubiertas por las polizas".

Lo que sí cubrirán las aseguradoras, según indica la patronal a través de un comunicado, serán las atenciones médicas: “Los asegurados que acudan a un centro sanitario privado de los cuadros médicos de las aseguradoras están siendo atendidos con total normalidad, como ya ocurrió durante otras situaciones como la gripe aviar o el virus Zika”. Se aconseja, en cualquier caso, la inscripción en el registro del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de realizar un viaje a una zona delicada. Por ahora, solo tres países (Arabia Saudí, El Salvador e Israel) han prohibido la entrada de españoles, mientras Vietnam pide, de forma excepcional, un visado.

Por otro lado, está empezando a verse cómo algunos turoperadores están siendo mucho más flexibles en cuanto a reservas y penalizaciones, permitiendo, en algunos casos concretos, las reservas con posibilidad de cambios sin penalizaciones.

