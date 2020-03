Rosa M.ª Fernández: "La mujer en el mundo rural tiene que buscarse la vida y emprender"

Cuando Rosa Mª Fernández decidió con 21 años dejar Zaragoza y su carrera de Filología Inglesa para irse a vivir al municipio de Anento –donde sus padres habían comprado una casa tiempo atrás– su entorno pensó que su apuesta no duraría mucho tiempo. "No daban un duro por mí", recuerda. Se equivocaron de pleno: 25 años después sigue viviendo en el pueblo –donde ha tenido y criado a dos hijos, ya adolescentes–, es la responsable de la oficina de turismo y también la propietaria desde hace 11 años de la casa-cueva de turismo rural ‘El Capricho de Rosa’.

"Ahora digo que soy de Anento. No volvería a vivir a una ciudad", dice con orgullo de uno de los municipios más bonitos de España. Para esta mujer inquieta y creativa que lo mismo está arreglando un mueble que explicándole a un catedrático el maravilloso retablo gótico de la Iglesia de San Blas o indicando al turista de turno donde está el famoso Aguallueve, residir en este municipio zaragozano le proporciona tranquilidad, estar en contacto con la naturaleza, más cercanía con los vecinos y comodidad. "La infancia de los niños en un pueblo también es importante. Mis hijos han sido muy felices aquí. Respiran aire puro, saben de dónde vienen las cosas, han jugado en la calle...", añade.

Y, aunque en su balanza pesa más lo bueno que lo malo, señala como desventajas de vivir en un pueblo el tener que desplazarse a otras poblaciones para cosas tan cotidianas como comprar comida, ir al médico o al colegio (en su caso, Daroca y Calamocha son cabeceras de comarca) o la falta de gente. "Necesitamos capital humano en cualquier pueblo de Aragón; la fuerza la tenemos las personas. Y las mujeres son fundamentales en el mundo rural. Sin ellas no hay niños, son las que cuidan a la familia y la casa, trabajan fuera y, normalmente, son las que se implican en cualquier actividad. Además, son muy emprendedoras. Los nuevos negocios casi siempre están regentados por ellas: establecimientos de turismo rural, pequeñas empresas de agroalimentación o tiendas. La mujer en el mundo rural tiene que buscarse la vida y emprender", explica con conocimiento de causa.

Ella vive de sus dos empleos que giran en torno al turismo, al que se dedica la mitad del municipio (no llegan a 30 vecinos, pero censados hay 100) diversificando en otras actividades económicas. "Anento es un caso muy particular. Ha pasado el fenómeno de la despoblación. Hay gente; no en la cantidad suficiente, pero sabemos que el motor del turismo va estar siempre en marcha", subraya, al tiempo que indica que si Anento obtuvo en 2015 el reconocimiento como miembro de la red de pueblos más bonitos del país fue gracias al esfuerzo de los vecinos por arreglar su municipio. "No hay que esperar a que te hagan las cosas. Gracias a la gente del pueblo Anento se ha recuperado. Y hemos usado muy bien el dinero para arreglarlo, no para servicios que solo se utilizan los fines de semana. Instalaciones como un pabellón son necesarias, pero ya llegará. Se ha priorizado arreglar el pavimento de las calles", afirma.

Rosa Mª nunca se ha sentido discriminada por ser mujer en el medio rural ("tampoco me he dejado; me he buscado la manera de hacerme respetar", dice) y ante los actos del Día de la Mujer manifiesta su apoyo a cualquier medida encaminada a su reconocimiento. "En Anento somos 7. Si entre las mujeres no nos apoyamos, mal vamos. Deberíamos apoyarnos entre todas y más en los sitios pequeños", advierte. Toda una declaración de intenciones.