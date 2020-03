Endesa instalará este año 50 puntos de recarga para el coche eléctrico en Aragón

El futuro pasa por el coche eléctrico. Así de claro lo tiene Ignacio Montaner, director general de Endesa en Aragón. Y para evitar las barreras que existen a la hora de adquirir estos vehículos –«coste, autonomía y que puedan dejarte tirado por falta de infraestructuras»– la compañía está impulsando una red de puntos de recarga por todo Aragón. «Son 20 ubicaciones. En cada una pondremos dos o tres cargadores, por tanto, estamos hablando de casi 50 puntos de recarga repartidos por todo el mapa de la comunidad. Trabajamos para que al final de año sean incluso más», explica. «El compromiso de Endesa recoge 2.000 puntos de recarga a final de 2020 en España y otros 6.500 para 2023. En total, 8.500 con una inversión de 65 millones», recuerda, para que haya un cargador al menos cada cien kilómetros y eliminar así cualquier incertidumbre.

«En Zaragoza se está produciendo el Corsa eléctrico. Todos los fabricantes ven que esto es ya una realidad. La normativa europea cada vez va reduciendo más las emisiones» y la demanda «crecerá más rápido de lo que pensamos», advierte. «En enero de este año, a nivel nacional se han vendido más de 3.200 coches entre eléctricos puros e híbridos enchufables. Son más que en todo 2019, el 3,65% de las ventas totales a nivel nacional cuando en 2018 supusieron solo el 1%». El incremento de la movilidad eléctrica «va a ser exponencial», augura, aunque de momento no sea significativa.

En cuanto a la necesidad de reforzar la red de distribución eléctrica por los enchufables, Montaner no lo considera necesario. «Si ahora nos comprásemos todos cinco millones de Teslas, sí habría que hacerlo, pero como eso no va a ocurrir, con lo que hay es suficiente». Eso sí, avisa, hace falta disponer de "contadores inteligentes, una plaza de garaje en la vivienda, un ‘wallbox’, y aprovechar las horas valle, por la noche, para cargar el coche eléctrico sin que tenga apenas repercusión en la factura», indica. Máxime cuando «en un porcentaje elevadísimo los desplazamientos que se hacen a diario con el vehículo son de menos de 50 kilómetros», añade. El gasto que supone un eléctrico, si se hace de este modo, indica Montaner, es mínimo ya que «con la potencia contratada en casa, de 3,3 o 5,5 Kw basta y es rentable». Lo único que se precisa, explica el ejecutivo, es «en las comunidades de vecinos sacar un cable del contador de cada usuario y llevarla hasta su plaza de garaje: si tiene la suerte que el cuarto de contadores está al lado de su casa costaría unos 500 euros la instalación, pero si está justo en la azotea y tiene que bajar la toma podría elevarse a 1.500 euros». Los consumos, precisa, dependen de cómo sea la carga: «si es lenta, requiere entre 3,3 y 3,7 kilovatios de potencia, si es semirápida –unas cuatro horas–, entre 11 y 22 kilovatios; y si es rápida (30 minutos) de 43 a 50 kilovatios». Por último, la ultrarápida (entre 5 y 10minutos) requeriría de entre 150 y 300 Kw. «Hay que tener una estructura dimensionada», puntualiza el experto, ya que «no tiene sentido para el uso que pueda hacerse de menos de 50 kilómetros/día tener una recarga que no sea la lenta. En electrolineras sí hace falta la ultrarápida».

La implantación del vehículo eléctrico irá más rápido de lo que se cree, adelanta Montaner, porque «pronto será competitivo en precio». En consumo, asegura, ya lo es: «Si el usuario dispone de plaza de garaje para cargarlo por la noche, cada cien kilómetros le cuesta un euro y el mantenimiento casi nada, solo tiene que hacer cuentas y le sale barato».

Unos 900 empleados, unos 30 aragoneses, son ya usuarios

Endesa fue pionera en poner en marcha un plan de movilidad eléctrica para sus empleados y ya ha finalizado su quinto plan en este sentido. Cerca de 900 empleados de la compañía, una treintena en Aragón, tienen ya vehículo eléctrico, es decir, casi el 10% de la plantilla. «Ha sido una iniciativa para dar ejemplo», señala Montaner. «Se trata de renting. Gracias al acuerdo alcanzado con diferentes fabricantes, el trabajador de Endesa puede disponer durante unos años de un eléctrico y la compañía le financia parte de ese renting», facilitándole la recarga con puntos de suministro en el propio centro de trabajo, así como una aplicación con los otros puntos que tiene en la ciudad y otra serie de ventajas como plazas disponibles de aparcamiento en las propias oficinas.

Según el ejecutivo de Endesa, ninguna otra compañía del sector ha apostado tanto por la movilidad eléctrica: «Primero en diciembre de 2028 con un plan específico para los empleados, después con el proyecto en curso de poner puntos privados de recarga (en gasolineras, supermercados, etc, en toda España, para, por último, abordar toda la parte pública que es más difícil al tener una normativa diferente en cada comunidad y cada ayuntamiento».