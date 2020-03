Estefanía Fernández, en Andorra: "Mi hija mayor pregunta cuándo nos tocará irnos"

Detrás de cada persona que se queda sin trabajo hay una historia. Lo saben bien en Andorra, donde el goteo de despidos pronto se convertirá en tormenta. El cierre de la central térmica, previsto para el mes de junio, provocará cientos de despidos. Se calcula que unos 400. Con sus 400 historias detrás. Estefanía Fernández es una de esas historias. Su marido, Luis Calvo, sabe que se quedará sin trabajo como mucho dentro de cuatro meses. El reloj de arena ya se ha girado y solo falta saber cuánto tardará en cumplirse el plazo.

Estefanía y Luis no quieren salir de Andorra. “No queremos irnos de nuestro pueblo, ni dejar nuestras casas, ni sacar a nuestros hijos del cole, pero no nos dejan otra opción”, apunta esta andorrana de 35 años. Su marido trabaja para Cobra, una subcontrata de Endesa. “Es imposible que siga trabajando más allá de junio, y aquí no hay alternativas”, asume.

En casa se vive con “pena” y “tristeza” esta situación. Tienen dos hijas, Zoe (7 años) y Alma (16 meses). “La mayor pregunta que cuándo nos tocará irnos. Y así todos los días. Es muy duro”, señala. “Es una agonía, porque cuando Luis vuelve de trabajar estás pendiente de lo que ha pasado. Si llega media hora tarde, ya pienso que lo han echado. No se puede vivir con esta incertidumbre”, añade.

Décadas atrás, el papel de la mujer era el de ser soporte familiar en casa y de "apoyo al marido minero en huelga"

Ella vive la batalla desde la retaguardia. “Como ‘mujer de’ se lleva mal”, señala. Sabe de lo que habla, ya que viene de familia de mineros. Su padre, sus abuelos y su suegro se dedicaban al carbón. “Es algo que se lleva en la sangre, es un sentimiento”, cuenta Estefanía. Tradicionalmente, décadas atrás, el papel de la mujer en muchos casos era el de ser un soporte familiar en casa y de “apoyo al marido minero en huelga”. “Ahora todas intentamos trabajar, como en todos lados, aunque aquí cada vez hay menos opciones, para las mujeres y para los hombres”, comenta.

Por eso cree que deberán salir. No sabe a dónde. “A Zaragoza, quizá… Pero alguien debería darse cuenta de que en Zaragoza no cabemos todos”, critica. “Y si nos vamos, ¿qué haremos con nuestras casas? No se podrán alquilar porque aquí no habrá nadie”, reflexiona.

La progresiva decadencia de Andorra se puede pulsar en la guardería de la localidad. Estefanía cuenta que cuando iba su hija mayor, de siete años, “había 98 niños”. Ahora, con la pequeña, “hay 40”. “Las profesoras de la guardería lo viven con tristeza e incertidumbre. Hay algunas que tienen 52 años. Si no hay niños y se quedan sin trabajo, ¿qué van a hacer?”, se pregunta.

"Aquí ya sabíamos cómo iba a terminar esto, pero nadie hizo nada. Ahora se llega tarde"

Bajo su punto de vista, el problema que se está generando en toda la comarca no recibe la suficiente atención. Para empezar, por parte de la clase política. “Hace muchos años ya que se tenían que haber pensado en alternativas. Aquí todos sabíamos cómo iba a terminar esto, pero nadie hizo nada. Ahora se llega tarde, esto ya se ha acabado”, critica.

Si no hay alternativas sólidas, Estefanía ve Andorra dentro de unos años como “un pueblo lleno de gente mayor, sin juventud ni esperanza”. Ya actualmente cree que es “la sombra de lo que fue”. “Esto estaba lleno de vida, había varias piscinas, ocio por la noche… Yo tenía amigos que venían de marcha desde Zaragoza”, recuerda.

