Medio centenar de sanitarios del Clínico, aislados en sus casas por el coronavirus

El Gobierno de Aragón ha recomendado a medio centenar de sanitarios del Hospital Clínico de Zaragoza que no acudan a trabajar en los próximos 14 días por miedo al contagio del coronavirus, ya que todos ellos tuvieron contacto con el paciente que se encuentra ingresado en estado grave en la uci.

Los sanitarios trataron al enfermo, aquejado de neumonía, antes de que se le practicaran las pruebas de coronavirus, que finalmente dieron un resultado positivo.

Esta medida, tomada en otros hospitales españoles donde se han dado situaciones similares, ha sido anunciada por el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo y la consejera aragonesa de Sanidad, Pilar Ventura, que precisamente ha informado este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes sobre el protocolo de actuación, vigilancia y control del coronavirus en la Comunidad, que suma ya un fallecido y otros cinco contagios, cuatro de ellos pendientes de confirmación.

Ventura ha reconocido que "hay situacion epidémica, pero a día de hoy está controlada" y desde el Ejecutivo no se considera de que haya necesidad de suspender eventos sociales. Sin embargo, sí que ha reconocido que se va a recomendar al Arzobispado de Zaragoza que se evite que los fieles besen a la Virgen del Pilar, una tradición en la Basílica, una medida que se ha tomado también en otras comunidades. "Yo voy a recomendarlo, voy a hablar con el Arzobispado. Como no teníamos casos no nos lo habíamos planteado, pero en definitiva es una medida higiénica", ha manifestado.

La consejera de Sanidad avanzó que el Ministerio de Sanidad también está trabajando en redactar un protocolo para colegios y centros de mayores. "Las medidas tienen que ser tomadas por la autoridad sanitaria, que nadie interprete por su parte. Y que se haga en todos los territorios de igual manera. Informaremos en cuanto tengamos el protocolo", ha asegurado Ventura, que ha reconocido que si alguna comunidad ha cerrado alguna residencia no está determinada por la autoridad sanitaria. "Desde la ponencia de alerta y alarma sanitaria y desde la dirección de salud Pública y el Ministerio de Sanidad esa medida no se ha adoptado", ha destacado.