La hostelería de Zaragoza afronta caídas de hasta el 25% por el descenso del turismo por el coronavirus

La caída del turismo extranjero por el coronavirus está afectando ya a la hostelería de Zaragoza. Bares y tiendas de recuerdos del entorno de la plaza del Pilar admiten descensos de ventas de hasta el 25% y hoteles especializados en turismo asiático sufren cancelaciones y anuncian bajadas de precios para compensar las pérdidas.

Francisco de Vicente y Ana Bosqued, propietarios de la tienda de suvenirs y regalos ¡Qué majico!, aseguraron ayer que se está notando especialmente en el turismo asiático y el italiano. "Llevamos ya dos o tres semanas así. No sabemos qué va a ocurrir de cara a Semana Santa, es una incógnita. Estamos notando ya falta de stock en ciertos productos. Las ventas han podido caer un 20%, si no más", reconoció esta última.

A la espera de la primavera y el verano

Aunque esperan compensar la bajada con el turismo nacional, recalcaron que negocios como el suyo no viven de este turismo, sino del extranjero. "El turista chino no suele gastar mucho en suvenirs, pero sí el italiano, el filipino o el coreano", apuntó Bosqued. El único aspecto positivo, dijo, es que febrero no es un mes de mucha afluencia, por lo que esperan que la situación se reconduzca de cara a la primavera y el verano.

"Las ventas han bajado entre un 20% y un 25% respecto a 2019. Está siendo un mes un poco tranquilo"

El bar restaurante España Punto y Coma también vive un mes de marzo extrañamente "tranquilo". "En comparación con otros años, las ventas han podido bajar entre un 20% y un 25% en las últimas semanas", explicó Johan Sebastián Rodríguez, uno de sus responsables.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares, José María Marteles, confirmó que el coronavirus "está afectando y va a afectar a nivel global" al turismo, y aunque en Zaragoza la vida sigue «con normalidad», aseguró que estarán "muy atentos" a su evolución en los próximos días y semanas y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

"Estaremos atentos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días y a las advertencias sanitarias"

Los hosteleros consultados admitieron estar «a la expectativa» y que el coronavirus se ha convertido en uno de los principales temas de conversación. Los hoteles, por su parte, sufren ya las primeras cancelaciones. En el Diagonal Plaza se han 'caído' prácticamente todos los grupos» de turistas asiáticos. "Teníamos entre dos y tres al día, y desde hace unas semanas, apenas nada", afirmaron fuentes del establecimiento. Esto ha hecho bajar la producción, el grado de ocupación... Aunque la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) ha ayudado a ‘maquillar’ los datos y hace "imposible" calcular cuánto han podido bajar las ventas, las mismas fuentes reconocieron que, a medio plazo, va a ser necesario bajar los precios para compensar pérdidas.

Otro ejemplo es el hotel Pilar Plaza. "Ha habido dos o tres cancelaciones de italianos que iban a venir a un congreso médico que ha sido anulado", indicó Juan Redrado, responsable de recepción. Como Bosqued, espera que el efecto del coronavirus no se note excesivamente en abril, ya que el turismo nacional tiene mucho más peso que el extranjero de cara a la Semana Santa.

Lo importante, en su opinión, es que en Zaragoza "no hay una alarma tan grande como en Madrid o en Barcelona" pese a haberse detectado ya un primer caso.

"Se han producido entre dos y tres cancelaciones de italianos que venían a un congreso que ha sido anulado"

En las agencias, los vuelos a Italia «siguen parados» y de China, ni se habla. No obstante, en los últimos días, la apuesta de varios turoperadores por políticas de cancelación sin gastos hasta 15 días antes parece haber reactivado la venta de viajes de novios y escapadas de verano.

"El que tiene miedo no viajará, pero estamos tranquilos. Creemos que en poco tiempo todo esto se solucionará", opinó Javier Romero, gerente de la agencia 1.000 Tentaciones. En esta empresa, entre 10 y 15 familias están a la espera de cerrar su viaje. Aunque muchas incluso ya habían pedido presupuesto, han querido aplazar su decisión a la espera del desarrollo de los acontecimientos. "Tienen miedo a que cancelen sus vuelos o les prohíban viajar", dijo Romero.

Sigue aquí la información actualizada sobre el coronavirus.