Los aragoneses creen que hay más psicosis por el coronavirus que peligro de contagio

Dos muertos y casi 200 infectados. Esas son las cifras frías que arrojaba este miércoles el coronavirus en España, una epidemia que, en clave aragonesa, hasta este jueves deja un positivo, y que ha llevado al Gobierno autonómico a tomar medidas como el aplazamiento de congresos médicos, así como a elaborar protocolos para centros sanitarios y educativos. Mientras tanto, en otras comunidades autónomas se han llegado a aplicar medidas más drásticas, como el cierre de algunas instalaciones deportivas o la supresión de actos públicos de gran afluencia.

Lo cierto es que el Covid-19 ha desatado cierto alarmismo y está dejando más episodios de inquietud que contagios. Como ejemplo más evidente, los desabastecimientos de mascarillas protectoras y geles desinfectantes y la cancelación de viajes. Precisamente esa alarma infundada es lo que más preocupa a los vecinos de Aragón, mucho más que una posible afección. Así se desprende de la encuesta de A+M para HERALDO, en la que el 54,8% de los consultados reconocieron preocuparse más por la psicosis desatada que por la posibilidad de acabar en manos médicas. Cabe destacar que las tres cuartas partes piensa que esa psicosis es bastante o muy elevada, pero apenas un 1,3% se ve con muchas papeletas de acabar ingresado y un 92% cree que esa coyuntura es poco o nada probable.

El miedo a la propagación del coronavirus aumenta con la edad. Mientras el 57% de los mayores de 65 años están bastante o muy preocupados, entre los adultos que aún no han alcanzado la edad de jubilación ese porcentaje se reduce hasta el 22%.

Las rutinas apenas cambian

Las medidas de protección son cosa de unos pocos. Un residual 0,6% de los encuestados se ha lanzado a la compra de mascarillas, suficiente para fulminar el stock. El resto de prevenciones tampoco están teniendo un gran peso en el día a día de los aragoneses: solo el 5,5% ha intensificado su higiene personal y apenas el 2,8% ha rebajado sus encuentros sociales. Un porcentaje algo mayor (4,3%) ha llenado la despensa por si fuese necesario ponerse en cuarentena.

La realidad es que la epidemia y la vorágine mediática en torno a ella apenas está cambiando rutinas. Una mínima parte de los encuestados (1,5%) afirmó que su día a día se había visto especialmente afectado, frente a un 5,1% que reconocía que lo había hecho bastante. Frente a ellos, tres de cada diez aseveraron no haber modificado casi nada sus hábitos y un rotundo 62% aclaró que la noticia ha trastocado nada o casi nada sus obligaciones diarias.

Un aspecto a destacar es que los aragoneses mantienen una férrea confianza en el sistema sanitario. Más de la mitad considera que el Salud está bastante preparado para cualquier contingencia, un apoyo a la Sanidad aragonesa que en el 36,9% de los consultados se dispara para opinar que está "muy preparada". En el otro lado de la balanza se encuentran una de cada diez personas, que no mantienen esa confianza ciega en la capacidad de los hospitales y el personal sanitario. Un 1,6% opina que no están preparados en absoluto para la coyuntura, pese que todavía no hay afecciones en la Comunidad.

También son mayoría quienes consideran que las medidas que se están adoptando, como la cancelación de congresos, son bastante o absolutamente necesarias.

Ojo con los bulos

Días antes de que se conociera el falso positivo en Zaragoza, el Covid-19 estaba haciendo de las suyas a través de Whatsapp y otras redes sociales, donde una noticia falsa sobre un supuesto infectado aragonés corría como la pólvora. No en vano, un 27% de las personas se informa a través de amigos y familiares, dando por bueno cualquier comentario o noticia sin contrastar que le llega a través de internet, frente a un 38,8% que lo hace a través de los medios de comunicación y un 13,3% que atiende únicamente a la información procedente del sistema sanitario.

Tres de cada cuatro aragoneses creen que se informa con transparencia, los mismos que creen conocer en qué consiste este virus que, según parece, sugestiona más que enferma.