El centro de atención de la Seguridad Social de Daroca, cerrado "por falta de personal"

Daroca y los pueblos de su entorno se han quedado sin el servicio del centro de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social ubicado en la plaza de España de la cabecera comarcal por “falta de personal”. Desde el pasadolunes 17 de febrero, sus instalaciones se encuentran cerradas, ya que el único trabajador que desempeñaba allí su función pidió el traslado a Calamocha. Como consecuencia, los vecinos llevan ya más de una semana sin poder acudir a estas instalaciones a realizar sus trámites. “El otro día vino una pareja de personas mayores y se encontraron con la puerta cerrada, tuvimos que imprimir el cartel nosotros después de que lo mandasen por correo electrónico, plastificarlo y ponerlo para avisar del cierre”, detalla Álvaro Blasco, alcalde de Daroca.

En el mencionado anuncio, la Dirección Provincial, reconoce que “estamos realizando las gestiones necesarias para que pueda reabrirse en el plazo más breve posible”. “No hay una fecha de solución, y hablando con responsables de la Seguridad Social me han reconocido que la plaza está ofertada pero que no han encontrado nada todavía”, puntualiza Blasco. Fuentes del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmaron a esta redacción que no hay una fecha todavía para que el problema pueda resolverse.

Cartel que anuncia que el centro de atención de la Seguridad Social de Daroca está cerrado MACIPE

Mientras tanto, a quienes tengan que realizar gestiones, el organismo les da dos alternativas. Por un lado, para obtener información sobre prestaciones, se les encomienda a la página web www.seg-social.es y para trámites, a la sede electrónica sede.seg-social.gob.es. En el caso de tener “asuntos urgentes e inaplazables”, la solución es ir a los centros de Calatayud (calle Arquitecto Medarde), La Almunia de Doña Godina (plaza de España) o Calamocha (paseo San Roque).

Desde el Ministerio de apuntan que la problemática radica de la falta de personal es un fenómeno generalizado en todo el país. En este sentido, matizan que la Seguridad Social cuenta con una plantilla envejecida y que acarrea problemas desde hace 10 años, con el inicio de la crisis y cuando se dejó a cero la tasa de reposición. En estos momentos, el Ministerio ha tenido que redistribuir trabajadores en varios puntos de España.

“Es triste y estamos indignados, porque es un servicio que necesita la ciudad y los vecinos de otras localidades”, explicaba el regidor. Asimismo, también valora que desde el Ayuntamiento se realice una moción en el próximo Pleno y transmitir esta situación a otras instituciones.