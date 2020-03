Soraya Sáenz de Santamaría: "Los militantes del PP votaron a una mujer, que era yo, para presidirles, los altos cargos ya no"

"Las mujeres tenemos que reivindicar que estamos ahí por su nuestro trabajo y nuestro criterio". Reivindica Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, que se valore a las personas por su talento: "El sexo no debería ser ninguna etiqueta. No debería pesar ni a favor ni en contra". Ni siquiera considera que el hecho de ser mujer pudiera perjudicarla cuando disputó a Pablo Casado el liderazgo de los populares. "Los militantes del PP, los de cuota, votaron a una mujer para presidirles, que era yo. Los altos cargos ya no", recuerda, sin querer confirmar, ni tampoco descartar, si tiene previsto volver a la política. Como si nunca se hubiera marchando. Solo como alguien que ha tenido "mando en plaza" y nunca se ha sendido un "adorno" podría hacerlo.

Socia de Cuatrecasas e integrante del Consejo de Estado, Sáenz de Santamaría ha acudido este martes a Zaragoza para impartir la conferencia ‘Mujer y buen gobierno corporativo’ en el Patio de la Infanta dentro del Foro Ibercaja, en un acto repleto al que no faltó la cúpula del PP en Aragón, directivos de Ibercaja y la presidenta editoria de HERALDO, Pilar de Yarza.