El PP de Ibdes denuncia que el Ayuntamiento no ha celebrado ningún pleno ordinario en nueve meses

El grupo municipal del Partido Popular de Ibdes ha denunciado que el Consistorio lleva nueve meses sin celebrar ningún pleno ordinario, a pesar de que existe el compromiso de celebrar al menos uno cada tres meses. Todo ello, según acusa el PP, está generando un “atasco” de mociones y de peticiones de información que están pendientes de plantearse y debatirse.

Por su parte, el socialista Ramón Duce, alcalde de esta localidad aragonesa, ha defendido que el Ayuntamiento se encuentra en una "situación administrativa muy complicada pero espero y confío en revertir la situación y volver a la normalidad que ha vivido el pueblo durante los 16 años que llevo como alcalde".

Además, ha añadido que "no es necesario celebrar un pleno para el derecho a la información: los concejales de la oposición tienen las puertas del Ayuntamiento y del despacho del alcalde abiertas".

“Nosotros no hemos dejado de presentar mociones, iniciativas y escritos sobre asuntos que no pueden esperar más a resolverse, pero siguen en el cajón porque el alcalde no parece estar por la labor de debatirlos”, ha denunciado Carlos Sinusía, portavoz del PP en el municipio. “Si esto sigue así nos veremos obligados a tomar otras acciones para que se cumplan las reglas democráticas y el régimen de sesiones”, ha añadido.

Entre otras cosas, los populares, según han indicado ellos mismos, han pedido por escrito poder desarrollar alguna labor específica dentro del equipo de Gobierno, pero se les ha denegado verbalmente.

Además, según ha indicado el PP en una nota de prensa, han elevado preguntas sobre diferentes asuntos, como las actuaciones previstas para varios inmuebles en riesgo de derrumbe, mociones para que se instalen sistemas de control de velocidad junto al colegio o las piscinas, peticiones para arreglar la parte antigua del cementerio o las deficiencias del centro escolar y otras para poder supervisar expedientes. “Hasta la fecha, se nos ha convocado a una reunión no oficial, según nos dijeron como muestra de colaboración, lo que agradecemos pero no es serio si no se complementa con la actividad municipal reglada”, ha dicho Carlos Sinusía. “En esa reunión se nos leyeron los estadillos y el excel del tema que se trató pero no se aportaron documentos oficiales y se nos comentó que las mociones se votarían en Pleno, que seguimos esperando”, ha insistido.

El alcalde de Ibdes ha señalado aunque no han celebrado plenos ordinarios debido a una "situación compleja", sí que han celebrado algún pleno extraordinario cuando ha sido necesario.