El PP reivindica más fondos al Estado para las autonomías y los ayuntamientos

Los máximos cargos orgánicos e institucionales del PP-Aragón unieron ayer sus voces en Zaragoza para reclamar al Estado una mayor financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, al que recordaron que con su negativa a devolver la suma millonaria del IVA de 2017 aún hace "más difícil" mejorar los servicios públicos que deben prestar a los ciudadanos. Igualmente, reivindicaron una transición justa para las comarcas mineras y la necesidad de plantar cara a la despoblación.

Las reclamaciones las trasladaron en la reunión Intermunicipal del partido, que congregó a más de 300 alcaldes y concejales aragoneses en la Residencia Ramón Pignatelli de la capital para compartir medidas y analizar "oportunidades y amenazas".

En el acto, el líder autonómico del PP, Luis María Beamonte, advirtió de que si no acomete la reforma del sistema de financiación se agrandará "la brecha entre el medio rural y urbano". Pero planteó que la reformulación no solo debe hacerse para las autonomías, sino para los municipios. "No puede volver a quedar relegada ante una supuesta reforma de la financiación autonómica, que es una cortina de humo para contentar a los independentistas, rupturistas y a los socios radicales de Pedro Sánchez y el PSOE", sostuvo.

Beamonte acusó al presidente de utilizar la España interior como un lema sin dar soluciones, mientras solo se preocupa de negociar con los independentistas. "No pone encima de la mesa ninguna medida y sabemos que no va a hacer nada porque no tiene credibilidad; puede decir una cosa y la contraria como ya nos tiene acostumbrados", criticó.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aprovechó para reivindicar una vez más al Gobierno central la devolución del IVA de 2017, que consideró imprescindible para "mejorar los servicios, resolver los problemas reales de la gente y mejorar su calidad de vida".

Al encuentro acudió la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, quien se sumó a las críticas de Luis María Beamonte a Pedro Sánchez por negociar con los independentistas catalanes. En su caso, consideró que con esta iniciativa solo genera "más desigualdad entre los españoles". Gamarra señaló que la mesa de diálogo con personas inhabilitadas por el Supremo, en relación al presidente catalán, Quim Torra, "rompe y disuelve España".