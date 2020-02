El Ministerio no concretará hasta "finales de otoño" los proyectos para Andorra

El Ministerio para la Transición Ecológica no concretará "hasta finales de otoño" los proyectos que se financiarán a través del convenio de transición justa de Andorra. Laura Martín, técnico del Departamento que dirige Teresa Ribera, confirmó este jueves en la localidad que, aunque en marzo se firmará un protocolo "con la presencia de la vicepresidenta", para conocer el listado definitivo habrá que esperar.

El documento no incluirá cantidades concretas, sino que recogerá ayudas finalistas a proyectos que creen empleo y se comprometan con el territorio, una fórmula con la que se buscará excluir a "cazasubvenciones y especuladores". Así, al menos, se lo trasladaron los técnicos del Ministerio a los más de 80 agentes sociales que asistieron a la reunión en la casa de cultura de Andorra, un encuentro que inició el proceso participativo que recopilará las propuestas de la zona.

Alcaldes, trabajadores, empresarios y representantes del tejido social reclamaron "agilidad administrativa" y "voluntad política" para revertir las graves consecuencias socioeconómicas del cierre de la central térmica. El propio Ministerio aseguró en su diagnóstico que hay más de medio millar de puestos de

Trabajo en peligro a corto plazo

El Ejecutivo central canalizará las propuestas a través de una página web y tendrá especialmente en cuenta aquellas iniciativas que apuesten por el empleo femenino y la innovación ambiental y social. En este sentido, Martín destacó que la cuenca minera de Teruel es una de las más predispuestas a proponer alternativas. Incluso subrayó la posibilidad de que el proceso de transición en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos pueda servir "como ejemplo" en el resto de territorios españoles afectados por la descarbonización.

"Ideas tenemos, lo que hace falta es un empujón y que administrativamente no se ralenticen los proyectos"

Los agentes sociales pusieron sobre la mesa proyectos clave como el impulso a la A-68, la conversión de la pista minera de Samca en carretera pública, el ramal ferroviario hasta el polígono de Andorra, la necesidad de retomar la elevación de aguas del Ebro o la puesta en marcha de regadíos para aprovechar el agua de la térmica de Endesa. También exigieron una fiscalidad específica para aquellos emprendedores que se asienten en el territorio y la creación de una oficina del Instituto de Transición Justa en Andorra.

Pese a querer lanzar un mensaje tranquilizador, el propio alcalde de la localidad, Antonio Amador, reconoció que la jornada técnica no aportó muchas novedades. "Ideas tenemos, lo que hace falta es un empujón y que administrativamente no se ralenticen los proyectos", dijo.

Por su parte, el máximo representante de Ariño, Joaquín Noé, destacó que "por primera vez" se ha contado con los ayuntamientos para empezar a trabajar.

"En junio no tenemos nada. Hacen falta menos papeles y más empresas"

Para el presidente de la asociación de empresarios de Andorra, Roberto Miguel, lo importante es que el Ministerio cuente con el territorio "las 24 horas del día" y no "en una reunión cada tres meses". "El Gobierno de España llega tres años tarde", recordó. También crítico se mostró Pedro Miñana, de la plataforma de las subcontratas, quien lamentó que no se cerrase ningún compromiso. "En junio no tendremos nada. Hacen falta menos papeles y más empresas", dijo.

Endesa, por su parte, anunció que ya tiene redactados los pliegos para adjudicar el desmantelamiento, para el que aún necesita el ‘sí’ de Transición Ecológica.