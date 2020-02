Un total de 29 trabajadores perdieron su vida en 2019 en el puesto de trabajo, tres de ellos 'in itinere'

Los mismos accidentes laborales mortales en Aragón. 26 en 2019 y los mismos en 2018 solo que este pasado año, los siniestros registrados en la ida y vuelta al trabajo, los conocidos como 'in itinere' fueron 3 frente a los 11 del año anterior, es decir, en total, 29 frente a 36. Un dato, que según los sindicatos, no puede hacer bajar la guardia, dado que los accidentes leves han aumentado un 6,32% al pasar de los 15.444 de 2018 a los 16.420 del 2019 y también los graves han repuntado al aumentar de 107 a 108, es decir un 0,93%. También ha habido un aumento del 3,1% de las enfermedades profesionales en nuestra comunidad autónoma. Por eso, los sindicatos han llamado hoy a incrementar la inversión en prevención porque no puede ser "que los trabajadores pierdan la vida cuando van a ganársela", ha señalado José de las Morenas, responsable de Seguridad y Salud Laboral en UGT Aragón, quien ha dado también el dato de que en España hay un inspector de Trabajo por cada 15.000 o 17.000 trabajadores cuando en Francia o Alemania la ratio es de 1 por cada 7.000 o 10.000.

Desde CC. OO. Aragón, Luis Clarimón, responsable en Salud y Seguridad Laboral, ha dicho que la figura del 'gestor de la movilidad' en la plataforma logística de Plaza debería ya estar funcionando al tratarse de "un polígono semipúblico' ya que hay otros más pequeños como el del Burgo de Ebro que sí tienen establecido un sistema para compartir autobuses entre empresas y que así los trabajadores no tengan que preocuparse del desplazamiento. "Llevamos tiempo reivindicando que en cada polígono haya estos gestores para evitar que se produzcan tantos accidentes 'in itinere' pero no se ha hecho nada, comentó. Además de que las estadísticas de siniestralidad laboral no recogen como tales estos accidentes. Un tema en el que la Administración debería dar ejemplo, igual que en otros aspectos, que no cuestan dinero, señala el sindicalista como es velar más por las condiciones laborales de las contratas en los pliegos que elabora antes que funcionar por precio y nada más en una cuestión que supone el 16% del Producto Interior Bruto, es lo que la administración se gasta en contratar servicios externos. No obstante, precisó que la principal responsabilidad de prevenir los accidentes laborales es de los empresarios y que deberían destinar muchos mayores esfuerzos a luchar contra esta lacra.

"Cada día 45 trabajadores sufren accidentes al ir al trabajo en Aragón". Algo, que según De las Morenas debería hacerles reflexionar. Tendría que activarse también "la red de médicos centinela", que llevan años los sindicatos reivindicando para que ya los médicos de atención primaria estuvieran atentos a lo que puede ser una enfermedad profesional sobre todo en lo referido a riesgos psicosociales como el infarto, los accidentes cardiovasculares sino el estrés, enfermedad de este siglo, a la que va a estar dedicado este año el Día de la Seguridad y la Salud Laboral en el trabajo, que se celebra el próximo 28 de abril. "Los riesgos psicosociales se pueden medir. No hay derecho a que la Seguridad Social esté asumiendo gastos que corresponderían a las mutuas, solo porque haya una mala organización del trabajo", denuncia el sindicalista de UGT. "A la Inspección de Trabajo le hacen falta más recursos para estar en la calle vigilando lo que hacen las empresas. No puede ser que todo se base en sanciones sino en vigilancia para revertir las situaciones y poder prevernirlas. En la cuestión del coronavirus, Clarimón ha anunciado una reunión próximamente del Consejo Aragonés de la Salud con el sector del transporte para indicarles qué medidas deben tomar y cómo sobre todo prevenir para evitar el contagio sobre todo en transportes internacionales por toda Europa.

Clarimón ha destacado que les preocupan sobre todo las pequeñas y medianas empresas "a las que no llegamos ni nosotros ni la Inspección de Trabajo y que son más del 90% y donde se produce la mayor siniestralidad mortal ". De hecho, diez de los accidentes mortales de los 26 del pasado año tuvieron lugar en empresa de menos de 50 trabajadores.

Por último, ambos sindicatos han denunciado la infradeclaración de enfermedades profesionales en España y las muertes que ocasionan. "Según la OMS y la OIT son unas 10.000 al año y, sin embargo, en el registro de nuestro país, aparecen 45. Es una vergüenza por ejemplo que en Aragón no se incluya ni una sola muerte por enfermedades profesionales cuando sí se registran anualmente varios casos de muerte por amianto ", ha criticado De las Morenas. "Llegan a acuerdos con las empresas en los juzgados y eso no consta en ninguna parte", ha añadido Clarimon .