PP, Cs e IU se sumarán en el pleno a la propuesta del cuatripartito en apoyo a la mujer y contra la violencia machista

Partido Popular, IU y Ciudadanos sumarán sus fuerzas a las del cuatripartito para condenar la violencia machista y apoyar las actividades promovidas por el 8-M. Su voto será favorable a la proposición no de ley (PNL) que defenderá mañana el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) en el pleno para "ratificar el compromiso con las políticas de igualdad de género y en apoyo a las convocatorias del Día Internacional de las Mujeres". Esta iniciativa viene a suplir la tradicional declaración institucional que cada 8-M se promovía desde las Cortes, al decaer la de este año por la oposición de Vox.

La postura que ha adoptado el partido de Santiago Abascal ha favorecido la unidad del resto de las formaciones. No les convencen los motivos que aportó el portavoz de Vox en las Cortes, David Arranz, para argumentar su rechazo, y que se sustentan en que en España no hay vulneración de derechos para las mujeres, no están sometidas a violencia sexual o económica y en que los movimientos feministas que organizan los actos instrumentalizan y colectivizan a la mujer. Respecto a su postura en relación a la proposición no de ley que se debatirá en las Cortes, explicaron que hoy se reunirán para fijar el sentido de sus tres votos.

El PP votará a favor de la PNL impulsada por el cuatripartito. Insiste, no obstante, en la importancia de lanzar un mensaje de unidad de la Cámara, y por ello cree que se debería haber acordado la propuesta entre todos los partidos que indicaron en la junta de portavoces que estaban a favor. La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, confía en que se huya de "intereses partidistas". "Rechazamos la instrumentalización del 8-M por parte de las fuerzas políticas. Si hay unidad saldrá más reforzado", resalta.

Aunque Cs se posiciona a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en contra de la violencia machista, la diputada Beatriz García aboga, también, por "poner en marcha medidas concretas". Cita, como ejemplos, la equiparación de los permisos por paternidad, la ampliación de la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, la flexibilización de horarios y la aplicación del Pacto de Estado contra el maltrato.

IU va más allá y presentará una enmienda a la PNL del cuatripartito, en la que pedirá que se hable de la desigualdad en el ámbito laboral, de la brecha salarial y de la precariedad que afecta a las mujeres, incidiendo en el desarrollo de medidas efectivas.

La propuesta del cuatripartito surge de la necesidad de "afianzar acuerdos y compromisos adquiridos en materia de igualdad de género" y en defensa de los "derechos humanos de las mujeres como líneas rojas infranqueables".

PSOE, PAR, Podemos y CHA consideran necesario «poner coto a los discursos de odio que atenten contra la democracia y los principios constitucionales». Y entienden que "el feminismo es la mejor herramienta ante el odio, la intolerancia hacia la diversidad y las distintas opresiones que viven las mujeres".

Con la aprobación de la PNL, las Cortes instarán al Gobierno aragonés a "condenar toda forma o expresión contraria al respeto por los derechos humanos, y específicamente a la igualdad de niñas y mujeres, hacia el colectivo LGTBI y personas inmigrantes". Apoyarán, además, la lucha contra la "violencia machista", los actos del 8-M y se comprometen a "no poner trabas» a las trabajadoras de las administraciones públicas que estimen participar en las convocatorias".

Tras dos años de rifirrafes con los actos del 8-M, la postura de Vox ha suscitado la unidad del resto de los parlamentarios. En 2018, se llegó a cambiar el pleno de día para evitar su coincidencia con la huelga feminista y, el año pasado, se celebró la sesión, pero más descafeinada con consejeros de la DGA que solo permanecían en el hemiciclo para responder a las interpelaciones.