Vox, ante el 8M: niega la violencia contra la mujer y carga contra el feminismo

El portavoz de Vox en las Cortes, David Arranz, ha explicado que su partido no cree que en España haya vulneración de derechos para las mujeres, que no están sometidas a violencia sexual o económica y que los movimientos feministas que organizan los actos instrumentalizan y colectivizan a la mujer.

Son los argumentos que Arranz ha detallado para justificar por qué la formación no ha apoyado la declaración institucional con motivo del 8 de Marzo.

Vox se negó si quiera a debatir el texto propuesto como declaración institucional en la Junta de Portavoces, haciendo imposible su aprobado, dado que este tipo de declaraciones siempre tienen que ser propuestas por unanimidad.

Su portavoz ha asegurado este lunes que la formación de extrema derecha está a favor de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres y que condena toda forma de violencia ejercida contra cualquier persona, porque "no hay víctimas de primera y de segunda", motivo por el que piden una ley de violencia intrafamiliar.

Vox no está de acuerdo con la "lucha de sexos" ni considera que las mujeres tienen problemas de protección de sus derechos y no percibe sometimiento ni violencia "económica, sexual, política o cultural" porque, según Arraz, "España no es Irán, Arabia o India".

El texto propuesto, ha abundado, "en ningún momento buscaba el consenso" y si PP y Ciudadanos aceptaron firmarlo, es por su "contorsionismo político" y por las "tragaderas tan grandes que tienen frente a Vox", que "no tiene complejos y sí las ideas muy claras".

Ha cargado contra el movimiento feminista, que según ha dicho no representa a la mujer y al que ha calificado de "lobby de extrema izquierda, masivamente subvencionado y que solo buscar clientelismo y rédito político".

Y ha dicho que a los miembros de Vox les gustaría ver a esas mujeres "tan combativas y empoderadas", ha ironizado, protestando por las verdaderas vulneraciones de derechos en otros países, o en defensa de las niñas explotadas sexualmente en Mallorca, "que no parece que entra en su concepto de feminismo", o protestando también contra "las manadas" no solo de españoles, sino también de extranjeros.

Esos sectores "radicalizados" no representan a la mujer, ha dicho Arranz.

Las palabras del portavoz de Vox han recibido la inmediata respuesta del secretario general del PSOE de Aragón, Darío Villagrasa, quien ha tachado de hirientes y dolorosas las palabras de Arranz, a las que ha calificado de machistas, racistas y xenófobas, además de falsas.

El feminismo, ha dicho, no es una etiqueta, sino "una condición de vivir, ser y estar en el mundo" para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

Por eso, "ni con falsedades ni con estereotipos" va a conseguir Vox "aminorar la fuerza y la convicción política de las mujeres y los hombres que desde la calle van a dar una respuesta contundente este 8M".