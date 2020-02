Un premio por ser una finca excelente

En la localidad oscense de Selgua están situadas las 300 hectáreas de regadío de Finca Bizcarra, una empresa familiar liderada por José Ramón Acín, en la que se producen -siempre que pueden hacen doble cosecha- cereales, forrajes, oleaginosas e incluso hortícolas como los guisantes verdes o las judías caparronas de Monzón. Hasta aquí podría parecer una explotación más. Pero no lo es. Estas producciones reciben el agua que necesitan, cuando la necesitan y en la cantidad que la necesitan. Igual sucede con los fertilizantes e incluso, mucho antes, la siembra se realiza con la máxima precisión, ajustando el volumen de semilla a la textura de cada parcela y en esta cada parte de la parcela.

No es intuición. Es esa agricultura que muchos llaman "de futuro" y que este ingeniero técnico en explotaciones forestales aplica a sus tierras desde hace años para conseguir una gestión "ordenada y razonable" de las aportaciones de semilla, fertilizantes y agua para cada parcela e incluso para cada parte de la parcela.

Para saber cuáles son las necesidades de sus suelos y sus cultivos, Finca Bizcarra recurre a los mapeos de conductividad eléctrica, una tecnología que les permiten recopilar datos del estado del suelo (por áreas) y con ellos tomar la decisión más adecuada en cuanto a la aplicación de los fertilizantes, el momento del riego o la dosis de semillas. "Supone saber dónde estamos. No hacemos nada por inercia, sino dando la respuesta justa a lo que la explotación necesita", detalla Acín, que explica que comenzaron a utilizar esta tecnología hace cuatro años "con unos resultados muy buenos".

No es esta su única y más innovadora herramienta. Su trabajo y la planificación del mismo se apoya en la teledetección, en las sondas de humedad -con las que pueden comprobar cómo se está realizando el riego- y en los mapas de cosecha. "Te permiten ver si lo que has aplicado ha funcionado como esperabas y así poder obtener patrones de actuación. Se aprende mucho al analizar aquello que no ha funcionado", detalla el agricultor oscense, que prefiere hablar de "optimización de recursos" más que insistir en los ahorros conseguidos. Porque además, Finca Bizcarra utiliza productos de calidad. "No tendría sentido que si destinas tiempo y dinero para tener una agricultura más dirigida, luego utilices semillas o abonos de baja calidad", añade Acín, que destaca además el componente medioambiental de su agricultura 4.0.

Toda esta apuesta supone una inversión, pero no es, ni mucho menos, inasumible. "No resulta caro, pero, sobre todo, es que es necesario", dice este empresario agrícola, que asegura que dado que el productor puede influir en muy pocas cosas que afectan a su explotación, al menos es imprescindible utilizar las nuevas herramientas con las que consigue optimizar sus insumos.

"Siempre quise ser agricultor"

Aunque comenzó a incorporar las nuevas tecnologías hace unos cinco años, Finca Bizcarra ha estado a la vanguardia desde sus inicios. Una constante innovación que imprimió José Ramón Acín, de 44 años, desde que se incorporó al sector en 1999. Y para ello contó siempre con el respaldo de su padre, que no le puso cortapisas para llevar su finca al futuro. "Tenía muy claro que quería dedicarme a la agricultura y vivir de esta actividad y cuando me incorporé mi padre me dejó tomar decisiones aunque fuera cogido de su rienda. Y lo que es más importante, me dejó también equivocarme", señala Acín.

El tiempo ha demostrado, sin embargo, que no erró en el camino elegido. Porque Finca Bizcarra ha sido la galardonada con el Premio Excelencia que concede FIMA 2020. "Estamos muy satisfechos con este reconocimiento, que para nosotros supone un aval. Todos tenemos dudas cuando empezamos y nos preguntamos si lo que vamos a hacer realmente se puede llevar a cabo. Este galardón es un espaldarazo para seguir adelante", señala Acín. Y habla en plural porque insiste en que lo que ha hecho a Finca Bizcarra merecedora del premio es "la buena gente con la que cuenta y de la que siempre nos hemos sabido rodear".