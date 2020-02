El Justicia reclama más plazas para mayores en las residencias públicas

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha denunciado que las plazas públicas para las residencias de ancianos en 2019 han sido escasas, con apenas 200 nuevas, y es "la mayor preocupación" que se vive en la comunidad aragonesa por el envejecimiento que se vive. Considera que debe hacerse un programa especial para afrontar la situación.

Esta declaración de Dolado ha sido esta mañana en las Cortes de Aragón después de entregar su informe del año pasado al presidente Javier Sada. El Justicia ha explicado que la institución recibió en 2019 un total de 1.560 expedientes, de los cuales apenas son presenciales en las delegaciones abiertas en Huesca (20) y Teruel (23) porque la mayoría se reciben online.

Como ejemplo, el Justicia mencionó que hay muchos mayores con el grado de dependencia 3, a las que no les queda mucho tiempo de vida, pero ocupan puestos con números muy lejanos para poder entrar en las residencias de Zaragoza como Romareda, Delicias o Nuestra Señora del Carmen. "Unas personas de estas ocupan el puesto 264, el 228 o el 179 y saben positivamente que nunca obtendrán plaza en esas residencias que son la joya de la corona", ha reclamado.

Dentro de la actuación más notable de 2019, Dolado ha mencionado el efecto de la mesa de ancianos en soledad que abrieron para responder en la comunidad aragonesa y se ha convertido en "una referencia" para el Inserso que ya trabaja en un futuro Plan Nacional y su trabajo sirve de base para todo el país. Además, los partidos políticos les ha encargado que desde el Justicia dirijan el observatorio que se va a crear desde abril para el seguimiento.

Una de las quejas que han llevado este año sobre la gestión de los purines de las granjas de cerdos en Loporzano y Fonz, y su efecto nacional en el programa Agroesfera, por la contaminación de los acuíferos y la sobreexplotación de la ganadería extensiva.

También ha recordado su papel como mediadores en la mesa del ocio nocturno, que compartieron al Ayuntamiento, los vecinos y los de la hostelería, porque "nadie quería levantarse" de allí para "aportar nuevas ideas". También mencionó la actuación en el conflicto del Perpetuo Socorro en Huesca para emitir un informe sorbe esa problemática, similar a la de la calle Pignatelli en Zaragoza.

Están preparando un estudio sobre los accidentes en montaña, sobre los rescates y la posibilidad de su pago, que van a presentar el próximo 11 de marzo. Junto a profesores de la Universidad de Trabajo están haciendo un seguimiento sobre el juego y los menores, mientras que estudian la digitalización de los bancos ante los clientes, sobre la brecha digital en los pueblos donde desaparecen las sucursales. También preparan otro informe respecto a los menores y los menes para dentro de un mes.

Solo un 16% de las resoluciones nuestras no son aceptadas por las administraciones.

Asimismo, de todos los expedientes abiertos, 62 se abrieron de oficio, sobre todo en temas de patrimonio, menores, juego y oposición. Y algunos de los abiertos han afectado a más de 300 personas como uno de sanidad en Teruel y otro de técnicos de educación especial, que llegaba hasta a 1.465 afectados.

En cuanto a la respuesta de las administraciones, Dolado ha agradecido la rapidez como media porque pasaron desde 38 días en temas de Vertebración Territorial hasta el máximo con 109 días en casos de Hacienda o Educación. En cuanto a las propuestas hicieron 261, entre las 243 sugerencias y 18 resoluciones (exigen una reforma normativa), que han crecido respecto a 2018, que hicieron 237. "Solo un 16% de las resoluciones no son aceptadas por las administraciones, mientras asumen expresamente un 52% y otro 19% están pendientes por respuesta", ha precisado el Justicia.

En el informe del Justicia, que tiene 150 páginas, no se han propuesto sanciones económicas porque al final repercute en los ciudadanos, pero cuando hacen el tercer recordatorio sin haberlo cumplido Dolado advierte que ese caso se trasladaría a la Fiscalía por un supuesto delito de desobediencia para que se abran procesos penales. "Es una bala que no quiero decir que no utilizaré", ha reconocido el Justicia.

En su actuación, cree que su trabajo es más preventivo y de calle, frente a realizar informes. Ha mencionado una nueva oficina de asistencia a la ciudadanía, su participación en las comisiones de transparencia, igualdad, menores y actualización de la memoria histórica. Pero sobre todo, ha valorado "la mediación gratuita y precontenciosa", que han conseguido en ocho de los nueve casos que les han llegado en 2019 con ayuntamientos como Ejea de los Caballeros, Urrea de Gaén, Torrijos o tres en Zaragoza, en asuntos de tráfico y uno de ascensores.