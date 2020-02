Ramón Bernal: "Secreto no tengo ninguno, pero he trabajado mucho en el campo"

Ramón Bernal Acero tiene 100 años y puede presumir de ser el vecino más veterano de Valtorres. Lo afirma orgulloso junto a su mujer Jacinta, de 94, y a su hija Josefina. "Secreto no tengo ninguno; pero eso sí, trabajar he trabajado mucho, todo lo que he querido. He comido de todo, más o menos, mejor o peor", reconoce Ramón. El paso de la edad le ha dejado algún problema de movilidad, por lo que necesita ayuda para levantarse, y una catarata, pero sigue teniendo la memoria despejada. Ahora, subraya, lo único que hace es "dormir y descansar".

"He trabajado siempre en el campo: remolacha, judías, trigo, uva…", va enumerando. De hecho, estuvo cultivando su huerto hasta la edad de los 80 años. Ramón recuerda cómo ha ido cambiando su pueblo y todo el entorno: "Es como si le hubieran dado la vuelta y lo que estaba abajo ahora estuviera arriba". "Antes –afirma señalando la calle– era todo de barro, y ahora todas están muy bien"».

También recupera aquellos viajes a la azucarera de Terrer. "En el pueblo habría 800 personas y ahora quedamos muy pocos". A él y a su mujer les ayuda una persona entre semana. El 17 de febrero, Jacinta y Ramón cumplieron 65 años de casados. Tienen dos hijas y un hijo, seis nietos (tres chicas y tres chicos) y un bisnieto que está en camino. "Los días que hace bueno le obligamos a que salga un poco, entre mi hermana Basi que sube todas las tardes y la persona que vive con ellos", explica Josefina, una de sus hijas y que, junto a su hermano Ramón, vive en Zaragoza.

La rutina diaria le lleva a salir por el corral y recorrer los poco más de 100 metros que le separan de la iglesia. "Han arreglado la calle y está muy bien", reconoce Ramón mientras el sol de febrero pega de frente y se agarra al bastón. A su lado va Jacinta, también de Valtorres, a la que conoció en un baile del pueblo.

Para celebrar los 100 años, el pasado 1 de junio el pueblo se vistió de fiesta. "Hubo misa baturra, vermú y comida para 70 familiares", detalla Josefina. "Vino hasta su hermana Mari Luz, que vive en Madrid y tiene 98 años".