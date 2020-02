Pagazaurtundúa asegura en Zaragoza que la Mesa de Diálogo con la Generalitat "no solucionará el problema"

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa aseguró ayer en Zaragoza que la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat "no solucionará el problema" de Cataluña. "Yo no le veo mucho recorrido. Me parece que es una manera de pasar el tiempo y entretener a la gente, pero ahí hay una cuestión de fondo: la lealtad al Estado de derecho. ¿La hay por las dos partes? Si no, la Mesa tendrá un recorrido absolutamente limitado", expuso.

Pagazaurtundúa impartió una conferencia sobre ciudadanía europea en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde afirmó que si este órgano se basa en concesiones "imposibles en un sistema democrático normal" no funcionará. Recalcó, a este respecto, que existe una parte muy importante de la ciudadanía que no es secesionista y a la que esta Mesa "discrimina claramente".

"Hay discriminaciones todos los días por parte de las administraciones públicas catalanas respecto a las personas que no tienen esta ideología. Existe una ingeniería social que va en contra de los principios fundamentales del pluralismo político. Es nacional populismo duro, pero duro", incidió.

El problema de fondo, subrayó la eurodiputada, es que existe una identidad "excluyente". "Si no lo identificamos estaremos equivocándonos. Sí, parece que así lo apaciguaríamos, pero solo durante un tiempo. Aquellos que se comportan como ultranacionalistas deben avanzar para reconocer el pluralismo político de una forma plena", añadió.

Respecto a la alianza entre PP y Ciudadanos en el País Vasco, aseguró que se trata de un tema "coyuntural", y que en este caso, como en el de Cataluña, la respuesta tiene que venir de "grandes consensos entre todos aquellos partidos que creen en el Estado democrático". "No somos enemigos. Tenemos ideas políticas distintas, pero eso no es malo, sino que nos enriquece. Estamos llegando a disparatar la manera de entender las ideologías. Hay que dejar en los márgenes aquello que es radical y que no busca consensuar nada. Somos más fuertes unidos como españoles y europeos", afirmó.

Que PP y Cs vayan a aliarse es, a su entender, "positivo", ya que se trata de una situación "muy extraordinaria". "Pero a medio plazo tiene que haber grandes consensos políticos. Se tiene que recuperar el espíritu de la Transición", explicó. No entró a valorar, en cambio, las declaraciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que rechazó que Pagazaurtundúa vaya a ir en las listas. "A mi nadie me ha dicho nada. He oído rumores al respecto, pero no les he hecho caso", comentó.