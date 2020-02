Nacho Escartín, tras ser destituido: "No me gustan las formas, pero no merece la pena hacer dramas infértiles"

“Esto no va de mí, va del común, del colectivo, de nuestra sociedad, de la gente. Nos merecemos aprender de nuestros errores y aprender a ser mejores. En eso estamos”. Con estas palabras confirma en su blog Nacho Escartín que el Consejo de Coordinación de Podemos le ha destituido y ha dejado sin efecto su ejecutiva con la constitución de una gestora que dirigirá el partido hasta la asamblea del próximo mes de mayo. Sin querer hacer sangre, pero con palabras claras y concisas, el ya exsecretario general de la formación morada en Aragón muestra en sus líneas su malestar por la decisión de la cúpula del partido y llama a la participación de los militantes en las Asambleas Ciudadanas porque “si no haces política, te la hacen”.

“Ya no soy secretario general de Podemos Aragón, dado que un equipo técnico se hace cargo de la dirección del partido hasta mayo. Sobre mi destitución, ya estaba preparado en lo personal y en lo político. Ni que decir tiene que no me gustan las formas y no me gusta que impongan una gestora en Aragón, pero ya está hecho y no merece la pena hacer dramas infértiles”, escribe Escartín en la última entrada de su blog, titulada “Ya no soy secretario general de Podemos. ¿Y ahora qué?”.

La dirección estatal apunta que la decisión de nombrar un “equipo técnico” en Aragón se adoptó el martes “tras haber recibido la petición en este sentido de más de tres quintas partes de su hasta ahora Consejo Ciudadano Autonómico”. Sin embargo, en el acta de la votación queda claro que solo se decidió adelantar la asamblea y no disolver los órganos. La versión oficial de Podemos-Aragón, emitida en una nota de prensa, es muy distinta, ya que asegura que el Consejo de Coordinación Estatal acordó crear un equipo técnico­ a la vista del "escaso plazo" para la celebración de la asamblea Ciudadana.

El exlíder podemista emplaza a las fechas posteriores al 21 de marzo, cuando finaliza la Asamblea Ciudadana Estatal de la formación morada “en la que previsiblemente ganará Pablo Iglesias”, escribe, y será entonces, cuando se sepa “cómo evoluciona Podemos”, cuando definirá “cuál puede ser” su rol para aportar “lo mejor” de sí mismo “allí donde sea más útil”. “Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y demostrar que es posible gestionar sin corrupción, con transparencia y más participación, pensando en la gente y sin beneficiar a las élites”, afirma Escartín.

Recuerda también que, desde que hace dos años y medio ganó las primarias de Podemos Aragón, ha tratado, en las convocatorias electorales sucedidas desde esa fecha (generales, autonómicas, municipales, europeas y otra vez generales), de “aragonesizar” el partido, “de conectar mejor con la diversidad de nuestros barrios y pueblos, de nuestras gentes de aquí y allá, de echar raíces y llevar nuestra voz singular al Consejo Ciudadano de Madrid”. Ahora, ya fuera del cargo de secretario general, afirma que seguirá trabajando, ya que sigue siendo portavoz en las Cortes de Aragón y diputado de Podemos-Equo. “Faena no nos falta”, asegura.

Por último, afirma que siempre ha entendido Podemos “como una herramienta” y que él ha sido “un eslabón más” que aporta su “alegría, energía y experiencia”. “Con mis aciertos y mis fallos, prou que sí. Pido perdón por mis errores”.

“Yo me ofrezco a quienes deis un paso adelante para acompañaros con mi experiencia y alegría. Porque sigo con las mismas ganas que siempre (o más) de implicarme en la transformación social y en la construcción de alternativas hacia un mundo mejor. De eso se trata y en eso estamos y seguimos, en las alianzas y redes con movimientos sociales y políticos, para coser mejor y ensanchar el espacio del cambio que necesitamos: feminista, ecologista, participativo, con alternativas económicas y una visión ruralista imprescindible.

Gracias a todas las personas que ayer, hoy y mañana, lucháis y trabajáis cada día, con fraternidad y convicción, porque sabemos que Sí Se Puede.