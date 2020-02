La 'startup' aragonesa Pensumo gana el premio ODS 8 por su proyecto de crecimiento económico

La 'startup' aragonesa Pensumo, creadora del nuevo modelo económico de la Pensión por Consumo, obtuvo en la noche del jueves el Reconocimiento ODS 8, uno de los premios de carácter nacional organizados y gestionados por la Red Española del Pacto Mundial en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, que de esta forma apoya a aquellos propuestas innovadoras que contribuyan de forma real y efectiva a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas.

Gran parte de los 17 proyectos ganadores están vinculados a fundaciones: BBVA, Caixa, Telefónica, San Miguel o Iberia, así como a organismos gubernamentales como la Fundación Biodiversidad del Ministerio del Medio de Transcición Ecológica, Aigues de Barcelona, Aigues de Valencia o la Universidad Politécnica de Madrid. Respecto al origen de los proyectos, en su mayoría son de Madrid, aunque resultaron ganadores también uno valenciano, otro catalán, otro vasco y el aragonés Pensumo.

El ODS 8 se refiere a “Trabajo decente y crecimiento económico”, y lo que se destaca de Pensumo en este sentido es la puesta en marcha (más de 6.300 usuarios) del modelo “Pensión por Consumo”, que genera aportaciones diarias a huchas de ahorro personales garantizadas, cada vez que el consumidor compra en establecimientos asociados, recicla, hace deporte o realiza los retos de sostenibilidad que se plantean desde Pensumo.

Cuadro de los premiados. Pensumo

Desde Pensumo afirmaron recibir este premio "como la oportunidad para que algunas de las grandes empresas del IBEX 35 adheridas al Pacto Mundial, y que trabajan los ODS más en el terreno de las intenciones que la implementación real, piloten los modelos de Economía Circular que la 'startup' ha tejido para convertir a los clientes de dichas empresas en pequeños cooperativistas a través de los consumos repetidos a lo largo del tiempo, o para incrementar los índices de reutilización y reciclaje a través del estímulo económico diario y la medición tecnológica".

El próximo paso de la pyme es lanzar una app que pagará el reciclaje a los ciudadanos, a través de un Fondo de Recompensa de la Economía Circular que consolidarán 'partners' interesados en interactuar cada día con consumidores concienciados.

Los premiados

En categoría Social, fueron premiadas las siguientes empresas o fundaciones: ODS 1, el proyecto 'PPa People’s Protection App It', de Willbe.org. El ODS 2, para' Too Good to Go Too', de Good To Go España. ODS 3 para 'Ayúdame 3D Social Project', de Ayúdame 3D. ODS 4 para el programa 'ProFuturo', de la Fundación Telefónica y la Caixa. ODS 5 para 'Empoderamiento de la Mujer', de la Fundación Microfinanzas BBVA. ODS 11 para 'Parasoles y Terrazas Sostenibles', de Mahou San Miguel. Y ODS 16 para 'Kourum.org', de Kuorum Social S.L.

En la categoría Económica, Pensumo App, de Pensumo, logró el ODS 8. Por su parte, el ODS fue para 'Transforming Transport', de la Universidad Politécnica de Madrid. El ODS 10, para 'Aprendices Visuales', de Aprendices Visuales. El ODS 12 para 'Ekomodo Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente S.L.', de Life Zero Cabin Waste Iberia. Y el ODS 17 para 'Life IP Intemares', de la alianza entre la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, el Reto Demográfico y otras organizaciones públicas

Por último, en la categoría Medioambiental, los premios fueron: El ODS 6, para 'Life Ecodhybat', de AINIA. El ODS 7 para 'Monash Smart' de Energy City Minsait. El ODS 13 para 'The Zone of Hope, otro Futuro es Posible', de Aigües de Barcelona. El ODS 14 para 'OrbitalEOS', de Global Omnium. Y el ODS 15 para 'Dron Sembradora', de Revenga Smart Solutions.

Sobre Pensumo

Pensumo obtuvo el apoyo financiero del Programa H2020 de la Comisión Europea dentro del 'topic' “Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas y reflexivas” con su proyecto: “Savings Loyalty System Based on MicroContributions from Retailers” (2017-2019). También consiguió el I Premio Aragonés de Emprendimiento Social (2018), y uno de los premios EU-Give de Economía Colaborativa en Bruselas (2019), entre otros. También en China y México siguen se sigue expectación la evolución de la disruptiva “Pensión por Consumo”.