Más de 4.000 personas trabajan a contrarreloj para tener FIMA a punto

La nueva edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) está ya a la vuelta de la esquina. El próximo 25 de febrero abrirá sus puertas y para que todo salga según lo previsto más de 4.000 personas trabajan en tener el certamen a punto.

Además, desde la organización señalan que a medida que se acerque la fecha de apertura, el número de trabajadores se incrementará para las labores de limpieza y los últimos retoques. "Hay que tener en cuenta que las empresas más grandes llevan tiempo montando sus expositores, pero las más pequeñas a veces esperan al último momento», precisan los organizadores.

Asimismo, explican que a pesar de que este año el número de metros cuadrados se ha ampliado, esto no ha supuesto ningún tipo de inconveniente. «En todo caso tenemos más gente trabajando, pero de capacidad no hay ningún tipo de problema», afirman. Como curiosidad, desde Feria de Zaragoza indican que el mayor expositor es el de CNH, una compañía nacida de la fusión de New Holland y Case Corporation. Esta empresa presentará un stand de 3.278 metros cuadrados.

Así, para que el montaje de FIMA vaya según lo previsto las empresas llevan desde principios de mes montando sus expositores. Entre ellas se encuentra Kuhn Ibérica, la filial española, con sede en Huesca, de la compañía americana líder mundial en la fabricación de maquinaria agrícola con 190 años de historia, quienes empezaron a primeros de mes a montar el stand. "Es un expositor muy de detalle", señala José Lafuente, gerente de Kuhn Ibérica. "Las máquinas son complicadas de montar y está todo medido al milímetro" añade. Respecto a la fecha de acabado del montaje, precisa que esperan acabar para el domingo, "justo a tiempo" para la inauguración que será el próximo martes.

Asimismo, el responsable de Kuhn Ibérica desgrana el proceso de montaje en la Feria de Zaragoza. "Cada uno valoramos, en relación al trabajo que requiere nuestro expositor, los días que necesitamos para el montaje y se nos va dando acceso el día que solicitamos", afirma. Respecto a este tema, asegura que "siempre hay mucha facilidad" y agradece el trabajo de la institución ferial y su equipo.

Como todas las compañías que presentarán expositores en FIMA, Kuhn Ibérica está preparando un expositor con las últimas novedades de la marca. "Vamos a presentar nuestra nueva máquina de siembra directa, y nuestra macroempacadora", revela Lafuente, cuya firma ha ganado dos premios de innovación técnica. Además, añade que «en todas las gamas de producto» presentarán novedades y detalla que exponen también tecnología que permite el ahorro en la distribución de fertilizantes.

Preparativos

Por su parte, Agromet, fabricante de maquinaria para la preparación de suelo agrícola situado en Ejea de los Caballeros, contará en FIMA con un stand de 180 metros cuadrados en el que esta empresa lleva diseñando alrededor de cuatro meses, según Alfonso Tajada, gerente de la compañía.

Tajada aclara que antes del montaje propiamente dicho "vas preparando las novedades y todo lo que queremos exponer". En cuanto a las esperanzas depositadas en esta edición, Tajada afirma que es "un año de expectativas". "Va a haber récord de expositores y de participantes, pero venimos de un año desastroso para la agricultura, por lo que no se van a cerrar tantas operaciones como en otras ocasiones", señala. A pesar de ello, Tajada hace hincapié en la importancia de generar expectativas y conversaciones.

De esta manera, todas las empresas se encuentran ultimando detalles para llegar con los expositores inmaculados a la feria. Ya quedan pocos días para que FIMA abra sus puertas y desde la Feria de Zaragoza explican que lo previsto es que el próximo 24 de febrero todos los stands estén montados entre las 18.00 y las 20.00. Todo para que el próximo martes se de el pistoletazo de salida a la edición más grande de Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que ocupa una superficie de más de 163.000 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 2% respecto a la edición de 2018, y la que participan 1.653 expositores. Además, esperan batir otro récord: superar los más de 240.00 visitantes de la anterior edición.