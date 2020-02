Ana Isabel Elduque afirma en Huesca que un rector no debe "discutir a un juez"

La campaña aún no ha comenzado, pero las diferencias entre los candidatos al rectorado de la Universidad de Zaragoza ya empiezan a estar claras. Dos días después de la visita del rector en funciones y aspirante a revalidar el cargo, José Antonio Mayoral, a Huesca, Ana Isabel Elduque estuvo este miércoles en varios centros universitarios de la capital oscense para conocer sobre el terreno sus necesidades.

Elduque ha señalado que las declaraciones de Mayoral sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que avala el grado de Psicología en la Universidad San Jorge "están fuera de sitio". "Se habla de que se va a poner Psicología en la USJ y no se habló de cuando se puso Periodismo en la Universidad de Zaragoza", ha apuntado .

Según ha dicho, ella no va a discutir la sentencia de un juez "y un rector no debe discutir la sentencia de un juez". La candidata a rectora ha señalado que "tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial y este es el que marca claramente la interpretación y la ejecución de lo que se tiene que hacer"

Elduque ha defendido que el campus público "tiene un potencial humano y de medios como para ofertar las mejores titulaciones de la comunidad aragonesas. Trabajemos en grados de calidad y alumnos no nos van a faltar". La candidata ha afirmado que no va a poner en tela de juicio lo que dicen los jueces "y menos lo haré aún cuando sea rectora".

Además, ha apostillado que mucho menos diría "que los jueces no tiene conocimiento de nuestro territorio, porque esto es igual para todo el territorio nacional". "Me parece que están fuera de sitio las declaraciones que el otro día hizo el rector Mayoral al respecto", ha añadido.

En relación a que la cifra de 3.000 estudiantes matriculados en el campus de Huesca no se incrementa desde hace varios cursos, Ana Isabel Elduque ha precisado que "siempre valoramos la bondad de las titulaciones por el número de alumnos y lo que tenemos que plantear es si hay suficientes alumnos para cubrir las necesidades de trabajo que va a haber".

"El objetivo de una universidad pública no tiene que ser aumentar siempre el número de alumnos", ha resaltado la candidata a rectora. Ha incidido en que hay titulaciones que están ya con una inflación tremenda debido al alto número de alumnos, que al final se colocan en puestos de trabajo que no corresponden a un titulado superior. La catedrática en Química Inorgánica ha precisado que no se refería "a ninguna de las de Huesca", pero viendo otros grados de la Universidad de Zaragoza "tenemos titulados ocupando puestos de FP y no precisamente superior".

En su opinión, una universidad tan grande como la de Zaragoza, sí se puede "permitir el lujo de tener titulaciones con menos alumnos sise sabe y está claro que se está dando un servicio a la sociedad para tener profesionales que se van a colocar, que se están colocando nada más terminar la carrera". Como ejemplo se ha referido a lo que ocurre con muchas de las Ciencias y Tecnología. "Hemos estado hablando de Ciencias Ambientales y de Ingenierías Agroalimentarias, que tienen trabajo nada más terminar. Es más, hay más demanda de trabajadores que titulados estudiando", ha dicho.

Como ya ha manifestado en anteriores ocasiones, Elduque ha señalado que esto es algo "que también tenemos que vender a la sociedad, que se necesitan profesionales en según qué ramas de conocimiento, en las que debería haber más alumnos porque hay trabajo".

La cátedra de Montaña

La no estar aún en campaña, la candidata no podía desvelar cuáles son sus planes para el campus oscense, para el cual José Antonio Mayoral anunció este lunes la creación de una cátedra de Montaña, como complemento del máster propio en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña que se imparte en Huesca. Ha afirmado que le parece muy bien todas las propuestas que se están haciendo ahora en este periodo preelectoral, "pero ha habido cuatro años para poder hacer cosas", ha dicho como crítica.

Sí ha comentado que la demanda que ella ha recibido por parte de uno de los centros de Huesca era otra. "Y, como digo, hay que hacer una planificación y no estar improvisando titulaciones", ha manifestado Elduque con un matiz de ironía. "Una cátedra da para lo que da, suele ser finalista y es un punto para poder templar qué es lo que hay, pero hay muchas más posibilidades", ha dejado caer.