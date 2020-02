Olona confirma que la Mesa del Agua no se convocará hasta que haya sentencia sobre Biscarrués

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, confirmó ayer en las Cortes que la Mesa de Diálogo del Agua no se convocará hasta que el Supremo dicte sentencia sobre Biscarrués. Lo hizo durante una comparecencia solicitada por el PP en la que volvieron a evidenciarse las discrepancias de los socios del cuatripartito, unas posturas "antagónicas", según advirtió Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, que podrían imposibilitar el consenso que busca el Gobierno de Aragón.

Olona asumió que Podemos, PAR y CHA parten de posiciones "muy distintas", pero esto, en su opinión, "en absoluto" impedirá que los socios puedan expresar libremente su parecer en la Mesa. "Es el reflejo de la sociedad, que tiene distintas opiniones sobre esta cuestión. Estamos obligados a ponernos de acuerdo", añadió.

Avisó, no obstante, de que el objetivo es configurar grandes acuerdos sin "quebrar" los ya existentes, y recalcó que el Pacto del Agua de 1992 es "patrimonio" de los aragoneses, un logro político y social que se ha traducido en la ejecución de 75 obras hidráulicas.

La prioridad, subrayó el consejero, es dar certidumbre a Riegos del Alto Aragón y a los regantes del Guadalope y el Matarraña. La Mesa nacerá como un grupo de trabajo dentro de la comisión del agua, donde se definirá su alcance. El titular de Medio Ambiente insistió en que Biscarrués es "el problema central" y pidió ser "coherentes y serios" con los recursos necesarios para impulsar los regadíos.

Lo importante, apuntó Nacho Escartín, de Podemos, es que los regantes sepan qué obras se ejecutarán y en qué plazos. El líder podemista subrayó que ha habido proyectos que han funcionado, y otros muchos que no. "Ha habido verdaderos fiascos en el Pacto del Agua. No hay que seguir imponiendo pantanos desastrosos, no se puede caer en la trampa de querer desarrollar unos territorios a costa de otros", dijo.

El PAR, en cambio, aseguró que nunca ha estado ni estará en contra de Biscarrués. "Apoyaremos las obras del Pacto y cumpliremos con el mandato del poder judicial. Hay obras que siguen ofreciendo consensos importantísimos", destacó la diputada Esther Peirat. Mientras, Joaquín Palacín, de CHA, destacó que las obras hidráulicas no son la única solución que necesita la agricultura y se mostró en contra de aquellas que acumulan problemas como Yesa o Mularroya. "¿Qué pasa con el dinero que se ha estado tirando allí mes a mes? Tenemos que hablar", afirmó Joaquín Palacín.

"Es una frivolidad"

El popular Ramón Celma criticó la "frivolidad" del presidente de Aragón, Javier Lambán, por haber abierto este debate y defendió que el cambio climático es la causa por la que Aragón necesita obras de regulación. En esta línea, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, auguró un negro futuro a la Mesa. "Dialogarán, y a seis meses de las elecciones dirán que no han podido llegar a ningún acuerdo", dijo.

Santiago Morón, de Vox, instó a definir una estrategia sobre el agua y Álvaro Sanz, de IU, pidió evitar debates "emocionalizados" y políticas de restitución justas.