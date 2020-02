La DGA estudia recurrir la sentencia de la Audiencia que avala la implantación de Psicología en la San Jorge

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están estudiando la viabilidad de interponer un recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avala la implantación del grado en Psicología en la Universidad San Jorge. Así lo reconoció este martes la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz en su visita a la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. “Lo que vamos a hacer es trabajar en la siguiente programación, porque esta sentencia afecta a la programación académica 2015-2019 que está ya acabada”, defendió la responsable de la DGA.

En este sentido, asumió que, con vistas a la nueva ordenación y tras las últimas sentencias, “la no duplicidad no se puede introducir legalmente”. Asimismo, quiso incidir en que “las universidades tienen una obligación de vertebrar, así lo estipula la ley de ordenación del sistema universitario aragonés y tenemos que cumplirla, por lo que habrá que buscar otras vías”. De esta forma, argumentó que “la vocación del gobierno, y de introducir esa enmienda, fue defender los campus mal llamados periféricos, para defender que se puedan tener universidades en el medio rural y lo vamos a seguir defendiendo si no es por la vía de los tribunales, será por otras vías”.

A este respecto, añadió que “buscaremos las herramientas para potenciar estos centros –en referencia a las distintas sedes de la Universidad de Zaragoza que no están en la capital- que hacen una labor muy importante: dar docencia, de calidad y fuera de Zaragoza, que tiene mucho mérito”. Por su parte, descartó que este asunto pueda suponer un motivo de fricción con el resto de socios de gobierno ya que “no es una decisión a cuatro sino una decisión de los tribunales”.

Visita a la Eupla

Díaz, en su visita a la Eupla, mantuvo una reunión con la dirección del centro y el patronato de este centro asociado a la Universidad de Zaragoza, del que se llevó una demanda clara: una mejora del sistema de financiación. “Les hemos trasladado nuestra vocación de sentarnos a hablar con la universidad en un marco de financiación estable un poco más a largo plazo, que le permita llevar la modernización que ya están llevando a cabo”, apuntó.

Sobre ello, la presidenta del patronato y alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia, indicó que la problemática actual es que la Eupla “se financia, en parte, con un modelo de subvención pública que no es el adecuado para garantizar una estabilidad en el tiempo”. Para solventarlo, Gracia valoró que el compromiso es “sentarnos a trabajar no tanto sobre cuánto dinero si no un cambio de modelo” y ahí se refirió a que en esa transformación el nuevo marco se rija por criterios “más técnicos que políticos”.

En este punto coincidió también el director del centro, Martín Orna, que también apuntó que esa estabilidad es necesaria para consolidar los proyectos que han puesto en marcha. “Para el próximo año lectivo hemos pedido una titulación, ingeniería de datos en procesos industriales, y estamos desarrollando un proyecto de 'streaming' para impartir asignaturas que puede tener mucho potencial dentro del sistema educativo aragonés”.