"No me lo esperaba, nunca crees que vas a sacar esta nota en el mir"

Daniel Pérez Ajami, estudiante de Medicina de la Universidad de Zaragoza, ha sacado la novena mejor nota del examen mir al que se presentaron más de 16.000 facultativos de toda España (más de mil en Aragón) a finales de enero. Los solo 22 fallos que ha tenido en un cuestionario de 175 preguntas le han permitido obtener una puntuación de 97,04 y un baremo de 9,49. Un resultado con el que no tendrá difícil elegir la especialidad que desee y en la se formará durante los próximos cuatro o cinco años.

No obstante, de momento, Daniel ha reconocido que todavía no tiene decidido su futuro. "Tengo una idea, pero lo tengo que pensar. Estoy entre Dermatología y Cardiología y saber dónde la hago. Me ha pillado un poco de sorpresa. Nunca piensas que vas a sacar esta nota", ha asegurado Daniel, que lo que tiene claro es irse fuera de la capital aragonesa a formarse en la especialidad. "Al menos durante esos años, luego, no me importaría volver. Zaragoza es una ciudad muy cómoda para vivir", ha reconocido.

Para Daniel, este joven de 24 años, la clave para enfrentarse a una prueba de esta magnitud es tomársela como una "carrera de fondo" y, sobre todo, evitar que los nervios y la ansiedad te jueguen una mala pasada. "Lo fundamental es no agobiarse. Para eso, es verdad que yo he tenido mucho apoyo de mis compañeros, mis amigos, mi familia...", ha explicado Daniel, que asegura que durante la preparación del examen mir siempre se reservaba un tiempo al día para descansar.

"Acudí a la academia CTO a prepararme y estudiaba 9 o 10 horas, pero después siempre me iba a hacer deporte o descansar. Reservaba siempre un tiempo para despejarme al día", ha señalado Daniel, que confía en que su nota final no cambie después del revuelo y polémica que ha habido con algunas preguntas del examen. "En más de una ha habido debate", ha destacado.

Con una media de 9,4 en la carrera, Daniel ha tenido siempre clara su vocación por la Medicina. "Mis padres son médicos y desde pequeño siempre he querido serlo", ha señalado este joven, que mañana mismo se va a Filipinas de viaje de ocio, donde podrá celebrar su excelente resultado. La mejor nota del examen mir la ha obtenido Daniel Vírseda González, de la Universidad Complutense de Madrid, con un baremo de 9,78.