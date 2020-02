Proyecto para que leyes y convocatorias públicas sean accesibles para todos

"Todo es susceptible de mejora según las gafas con las que se mire". Así ha resumido el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, Raúl Oliván, el proyecto Gobierno Fácil, que se ha presentado este lunes por la mañana y que pretende hacer accesible al cien por cien la administración a todos los aragoneses: desde facilitar la lectura de leyes hasta mejorar las bases de ayudas, convocatorias o centros de atención.

El proyecto, pionero a nivel nacional, consistirá en la organización de talleres en la sede del LAAAB, del Laboratorio de Gobierto Abierto en la plaza del Pilar, donde se escuchará y trabajará con personas con discapacidad intelectual para saber sus opiniones sobre diferentes aspectos de la administración. No solo consistirá en la "validación de normativas" para hacerlas más sencillas, por ejemplo a través de pictogramas, sino también recoger las ideas y opiniones de los asistentes para saber qué aspectos se pueden mejorar. "No se queda en la lectura fácil de textos administrativos o jurídicos, sino es una comunicación bidireccional, en la que ellos opinarán sobre qué aspectos se puedan mejorar de servicios y si se pueden rediseñar. Es un proceso de ida y vuelta. Ellos son los protagonistas de esta iniciativa", ha explicado Oliván, que ha recordado que se empezará por la ley de la discapacidad, la ley del voluntariado y la agenda 2030, pero "iremos poco a poco para convertir este proyecto en un laboratorio de colaboradores geniales".

Personas de Cermi Aragón y Plena Inclusión, Atadi, Valentia y Adispaz colaborarán como "validadores voluntarios". Esta mañana ya se ha hecho la primera sesión, con 15 voluntarios. El presidente de CERMI Aragón, Luis Gonzaga, ha mostrado su satisfacción por esta experiencia pionera. "Si para nosotros, que en teoría no tenemos un problema de salud mental, es complicado leer por ejemplo una sentencia o una ley, no hay que imaginarse demasiado que estas personas tienen dificultades para leer o interpretarlas", ha subrayado Gonzaga, que ha recordado que voluntarios de Plena Inclusión ya han colaborado en otras ocasiones con el Gobierno de Aragón en validar la interpretación de ciertas leyes. "La ley de la discapacidad ya se tradujo a lectura fácil. Siempre que nos encargan cualquier adaptación, colaboramos", ha añadido.

A la presentación del proyecto también ha acudido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que ha explicado que trabajar en la accesibilidad significa ir más allá de lo puramente físico y que cualquiera persona pueda tener la posibilidad de entender y comprender las leyes, la normativa y mejorar las relaciones con la administración. "Todas las medidas que hagamos para que la Administración sea accesible es beneficioso para toda la sociedad", ha señalado Broto, que ha recordado que este tipo de iniciativas no solo beneficia a personas con alguna discapacidad, sino también al resto de la sociedad. "Algunas veces la maquinaria de la Administración es tan farragosa que hay una parte de la sociedad que no puede llegar a ella. Pero tenemos que hacerla comprensible. Es un proyecto precioso, somos pioneros, pero no queremos ser únicos. Queremos que sea un ejemplo para toda la sociedad y que avancemos", ha concluido.