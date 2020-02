Un banco de alimentos en Zaragoza también para los animales

Por un mundo animal sin comederos vacíos. Este es el lema de la campaña promovida por la Fundación Kiwoko y que durante toda la jornada de este sábado, de 10.00 a 22.00, estará en marcha en las dos tiendas de la cadena de productos animales, tanto en su sede de Puerto Venecia como en el Centro Comercial Carrefour Actur.

En esta ocasión, la protectora protagonista es ‘Ladridos y maullidos’ de Cuarte de Huerva que tan solo a una hora del inicio de la campaña ya había superado los 50 kilos de comida en Intu Puerto Venecia. "Para nosotros esta jornada es muy importante pues es la tercera vez que participamos y cada año hemos recaudado entre 300 y 400 kilos de pienso, algo que nos ayuda mucho pues vivimos de nuestros propios medios", apunta Tina Díaz, representante de la protectora zaragozana.

Entre sus 12 voluntarios se hacen cargo de 300 gatos callejeros distribuidos en 12 colonias urbanas. "Cada uno de nosotros gasta entre 50 y 100 euros al mes de su propio bolsillo, y creemos que puede hacer otro centenar de gatos fuera de las colonias", admite esta zaragozana que reconoce que sacar adelante este trabajo es “muy complicado”.

Además, también se hacen cargo de las esterilizaciones, otro factor determinante a la hora de controlar la proliferación de felinos en estas colonias. "Los gatos tienen dos celos al año, de cada uno puede salir una camada de unos seis gatos", relata Díaz, que asegura que a día de hoy tan solo han logrado esterilizar al 50% de estos animales. "Acciones como estas que promueve Kiwoko son fundamentales, sobre todo, a la hora de concienciar a la ciudadanía, de cada 10 personas que entran a la tienda, 8 contribuyen con el Banco de alimentos", reconoce la voluntaria.

“En la primera edición del Banco de Alimentos, en marzo del pasado año, recaudamos más de 18.000 kg de productos en toda España"

Beatriz Carrasco, gerente de Kiwoko Puerto Venecia C. Ivars

Precisamente por eso desde Kiwoko aseguran que no es casualidad que se haya elegido un sábado, uno de los días de mayor afluencia en sus tiendas. “El 30% de la venta semanal se produce cada fin de semana”, afirma Beatriz Carrasco, gerente del establecimiento de Puerto Venecia que abrió sus puertas en diciembre de 2013. "Nuestra filosofía es mejorar la vida de las mascotas en general, y para eso ofrecemos atención personalizada tanto en nuestra tienda como en la clínica veterinaria y en la sección de peluquería”, prosigue.

Sin embargo, se trata de una campaña que, por tercer año consecutivo, se lleva a cabo en todas sus tiendas de España y Portugal, en torno a 140 establecimientos y cuenta con la colaboración de un centenar de protectoras. “En la primera edición del Banco de Alimentos, en marzo del pasado año, recaudamos más de 18.000 kg de productos en toda España frente a los 20.000 de octubre de 2019. A ver si este año batimos un nuevo récord”, afirma la gerente.

A la hora de colaborar, aseguran que no hay límites y sus clientes pueden aportar cualquier producto de la tienda o, incluso, personal. Sin embargo el pienso sigue siendo el donativo estrella y no solo durante estas acciones de banco de alimentos. Por otro lado, también se realizan donaciones mensuales en cada uno de estos establecimientos con productos no aptos para la venta al público, como algunos que presentan el embalaje deteriorado o cuya fecha de caducidad es próxima. “En cuanto a estas cifras, en 2019 se superaron los 207.000 kilos de pienso y en lo que va de 2020 ya hemos superado los 13.000”, admite.

17.000 adopciones en toda España

Otra de las novedades por las que destaca la cadena es la promoción de adopción animal en toda España. "Al año se abandonan en torno a 140.000 animales en toda España”, recuerda Carrasco. Precisamente en colaboración con 480 protectoras que ejercen su labor en nuestro país, desde estos establecimientos contribuyen a la adopción de mascotas. Una labor que iniciaron en 2013 –la cadena se fundó en 2007-. “En estos 7 años se han adoptado en torno a 17.000 animales en toda España”, reivindica.

"Se está mejorando el trato que hacemos de nuestras mascotas, pero queda un largo camino por recorrer en materia de concienciación"

“A día de hoy es verdad que está mejorando mucho el trato que hacemos de nuestras mascotas pero todavía queda un largo camino por recorrer en materia de concienciación y cuidados”, admite Carrasco. Un proceso en el que los propietarios y dueños de estos animales son fundamentales.

Desde primera hora de la mañana el goteo de clientes al stand de ‘Ladridos y maullidos' ha sido constante. Entre ellos, uno de los primeros en participar ha sido Nut Evgeny Eliseyev, cliente habitual de la tienda y dueño de tres gatos. Charly, Nico y Nut. “Hemos tenido gatos en casa toda la vida y siempre he estado muy concienciado. Tienen su propio carácter y personalidad y también sus necesidades”, admite, nada más hacer entrega de cuatro latas de comida para gatos.

Ana Fustero, acompañada de su perra Habana C. Ivars

Distintas formas de contribuir con la causa

Ana Fustero, quien va acompañada de su perra Habana, también ha decidido hacer una donación a la protectora al abandonar la tienda. En su caso con un par de latas de comida. “Es una buena manera de contribuir para quienes no tenemos tiempo de hacer más cosas como acoger o pasear animales de las protectoras”, asegura esta zaragozana que destaca la labor de Kiwoko y su trato diferenciador. "Aquí podemos entrar con nuestro animales, les ponen un comedero y bebedero de bienvenida, es un concepto diferente", asegura.

Juan Carlos Moros y Beatriz Labrado tampoco han querido abandonar la tienda sin aportar su granito de arena. “Siempre hemos sido amantes de los animales y tratamos de inculcar en nuestra hija pequeña el amor y respeto por ellos”, aseguran. En su caso han aportado un saco de 15 kilos de pienso y tres latas. Grano a grano, gota a gota, serán muchos los zaragozanos que contribuirán con la causa a lo largo de este sábado en sendos establecimientos.