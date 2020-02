Trabajadores de las subcontratas de la térmica de Andorra llevan su malestar por el cierre de la central a Zaragoza

Los trabajadores de la subcontratas de la Central Térmica de Andorra han convocado una manifestación el sábado, 29 de febrero, en Zaragoza. Aunque todavía no tienen autorizada la hora y el sitio, tienen claro que quieren que su malestar por el cierre de la instalación llegue a las calles de la capital aragonesa.

Esta convocatoria la realizan después de que se haya conocido que la térmica se ha desacoplado esta noche de la red. En las instalaciones sólo queda 25.000 toneladas de carbón, equivalentes a cinco días de operación, que pueden producirse entre hoy y el 30 de junio, fecha en la que cerrará sus puertas.

El responsable de la Plataforma de Trabajadores de las Subcontratas de la Central de Andorra, Pedro Miñana, ha destacado la incertidumbre que tienen sobre la situación de los empleados de las empresas auxiliares que se van a ver afectados por el cierre.

"Todavía no sabemos lo que va a ser la transición justa, llevamos más de un año con este tema y tenemos la sensación de que nos han tomado el pelo, van pasando los meses y aquí no hay ninguna recolocación de los trabajadores".

Las subcontratas trabajan en la central por volumen de trabajo en cada uno de los grupos que están en marcha de la instalación: "Si ahora no funciona ningún grupo porque no se está quemando carbón no es que sobremos todos, pero sí la mayoría".

Adecuando la instalación

La plataforma propuso que en estos últimos meses las auxiliares empezasen a acometer trabajos para ir adecuando la instalación ante el desmantelamiento. Sin embargo, estos empleados todavía no han recibido la formación adicional necesaria.

"En su día se nos prometió que los trabajadores de las subcontratas íbamos a tener preferencia en el desmantelamiento y que, si hacía falta, se nos iban a dar los cursos necesarios de formación para ello. Hasta hoy no se nos ha impartido ningún cursillo ni nos han dicho nada".

De esta forma, ha temido que cuando llegue la empresa a la que se encargue el desmantelamiento, que todavía no se conoce, no haya empleados formados entre los trabajadores de las subcontratas para realizar los trabajos. DESPIDOS

Por su parte, la secretaria general de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Ana Sánchez, ha opinado que se va "por detrás de los acontecimientos" porque solo quedan cinco días de quema de carbón y "hace días que las subcontratas se están desmontando y se está despidiendo a sus trabajadores".

En esta situación, ha incidido en la importancia de que el convenio de transición justa para Andorra se suscriba "lo antes posible".