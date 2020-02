La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos inicia una campaña para visibilizar sus 34 años de lucha contra el pantano

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos inicia una campaña para visibilizar sus 34 años de lucha contra la construcción del pantano de Biscarrués. La coordinadora, junto a los ayuntamientosde Biscarrués, Santolaria, Murillo de Gállego, Ayerbe y las Peñas de Riglos, empresarios de aguas bravas y diversos colectivos defensores de los ríos vivos, quieren seguir demostrando que La Galliguera es una zona viva y que no están dispuestos a que su desarrollo se vea arruinado con el embalse.

Así lo ha trasladado la portavoz de la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos, Lola Giménez, quien ha señalado que "nuestro objetivo es continuar demostrando que somos una zona viva, que lucha" y "que no queremos que nuestro desarrollo se vea arruinado con la construcción del pantano de Biscarrués, porque creemos que hay alterativas".

Giménez ha manifestado que "no es justo que el desarrollo de una zona sea a costa de arruinar a otra". La campaña coincide con el 34 aniversario de la lucha contra la construcción del pantano. En estepunto, la portavoz del colectivo ha indicado que "la cifra lo dice todo" y es que "34 años sin pantano no ha impedido, en ningún momento, casi doblar el número de hectáreas que tiene Monegros", por lo tanto, "el pantano de Biscarrués no es necesario y vamos a volver a salir a la calle y a luchar por una zona de la España vaciada, que está desarrollándose en base al río y al turismo".

El acto central de la campaña se desarrollará el domingo 23 de febrero, a las 12.00 en la plaza de Navarra de Huesca con una concentración, en la que se representará a los pueblos de la zona. Para ello, este domingo 16 de febrero, a las 17.00 en el Ayuntamiento de Ayerbe, se desarrollarán varios talleres para construir las maquetas que representarán a la Galliguera en laconcentración del día 23.

Este 34 aniversario de lucha contra el pantano de Biscarrués se lleva a cabo en pleno debate sobre la Mesa de Diálogo sobre el Agua ha planteado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Además, Biscarrués está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo.