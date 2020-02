Crisis interna en CHA tras la salida de Ángela Labordeta y varios militantes

La que fuera número dos al Ayuntamiento de Zaragoza por CHA en las últimas elecciones municipales, Ángela Labordeta, anunció este miércoles públicamente su marcha del partido. La suya es una de las cinco bajas registradas oficialmente por la formación tras la asamblea del pasado fin de semana, en la que se eligió a Joaquín Palacín como líder del partido en sustitución de José Luis Soro. No se descarta, sin embargo, que el goteo continúe en las próximas horas, dado que hay militantes que ya han expresado su intención de abandonar a través de sus redes sociales.

En su perfil de Facebook, Labordeta aseguró haber soportado "lo que no era soportable". "He perdido gente a la que amaba y simplemente yo no sigo. Adiós CHA", dijo. A su nombre se unen el de Lucía Meavilla, responsable de Políticas Sociales de la anterior ejecutiva; Óscar Castejón, presidente de Choventut, Fabio Pérez Buil, de Cadrete, y Alberto Ansodi, de Cinco Villas. También podría sumarse Sergio Maniega, vocal en San José, que se ha expresado en este sentido a través de sus redes.

El grueso de estas personas eran afines a la candidatura de Palacín. Su ‘adiós’ obedecería, sobre todo, a su descontento con la ejecutiva que salió de la asamblea.Los representantes de Choventut, por su parte, habrían abandonado por no sentirse debidamente representados. La Secretaría de Organización de CHA restó ayer importancia a las bajas y recalcó que es algo que"suele ocurrir" tras la toma de decisiones importantes. También dijo que algunas de estas personas llegaron a la cita de este pasado sábado con la intención de darse de baja.

Militantes consultados, no obstante, criticaron la "guerra abierta" en redes sociales y aseguraron sentirse "defraudados" por la imagen que se está dando. Destacan mensajes como el de Carmelo Asensio, que arremetió a través de Facebook, sin dar nombres, contra quienes siguen "viviendo del cuento en este partido desde los noventa pudriendo y retorciendo el proyecto a sus intereses particulares".