"Hay que avanzar mucho en reducir los costes del vehículo eléctrico"

"La empresa que no apueste por la sostenibilidad tiene los días contados". Así de claro lo tiene Tomás Ramos, director de la planta de Arcelor Mittal Tailored Blanks en Pedrola, que acudió ayer a la feria de vehículos híbridos y eléctricos que, organizada por el Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR) y la ingeniería francesa A2Mac1, se celebra hoy y mañana en la capital aragonesa. "No parece tan claro que la tecnología del futuro vaya a ser la eléctrica. BMW, PSA y otras marcas están apostando por el hidrógeno, pero no hay otra que estar a la última de todas estas tecnologías limpias. Los fabricantes tienen que tener un mix suficiente para cumplir con la normativa europea tan exigente de emisiones", ha reconocido.

De momento, "el precio del eléctrico es la gran barrera pero se resolverá en el medio plazo". Mientras tanto, ha admitido el directivo, hemos tenido que hacer inversiones para poder producir los componentes para los entre 30.000 y 60.000 eléctricos que tienen previsto producir los fabricantes al año. "Eso es lo que nos piden, ya veremos cómo responde el mercado porque tienen mucho que avanzar en reducir costes", ha señalado. Arcelor Mittal Tailored Blanks trabaja en concreto para el modelo eléctrico que PSA Vigo va a lanzar este año y también para el de la planta valenciana de Ford en Almussafes. "Son coches, los enchufables, que tienen el centro de gravedad más bajo y suelen llevar aceros distintos, más duros". Algo que les ha obligado a adaptar su línea de prensas y de soldadura para poder producir material 'usibor' y 'ductibor' con más resistencia y menos peso, apto para los vehículos eléctricos.

"Venimos a esta jornada porque tenemos que estar al día de todo lo que están haciendo las ingenierías en desarrollo del eléctrico", ha dicho. "A las auxiliares no nos queda otra".

Una opinión compartida por Emilio Marzo, responsable de la línea de negocio de espumación de la empresa aragonesa Modisprem. "Si quieres seguir a la vanguardia en un sector con requisitos tan altos de calidad como la automoción, no puedes perderte jornadas como esta. Desde Modisprem hacemos toda la ingeniería técnica de la espuma para garantizar la antivibración y la estanqueidad. Tenemos que trabajar con las últimas tecnologías para que el vehículo eléctrico sea cada vez más competitivo y eficiente". A su juicio, la Administración tiene que alinear esfuerzos con el sector para trasladar la innovación a todas las auxiliares, mantener el tejido industrial y, en definitiva, democratizar la tecnología del vehículo eléctrico. "No hay que descuidar tampoco", ha advertido "otras tecnologías como el hidrógeno que tienen todavía mucho que aportar a esta nueva movilidad sostenible".

"La electrificación es importante, pero no puede ser la única opción", ha reflexionado Arnaud Goy, uno de los responsables de la ingeniería A2Mac1, que ha desplegado en el Palacio de Congresos de la Expo varios vehículos eléctricos completamente desmontados para que las pymes puedan ver y tocar todos sus componentes y entender bien cómo se construyen los eléctricos en un momento clave, en el que van a salir de las cadenas de montaje de las plantas españolas solo este año seis vehículos nuevos de este tipo. "No vamos a mostrar solo los componentes físicos sino virtuales. Cada año desmontamos unos 80 vehículos para que las empresas vean y toquen el funcionamiento del eléctrico. Y sepan que muchos componentes se pueden fabricar y otros comprar porque los costes de ingeniería son un elemento crítico".

"Nuestro objetivo común es que esta transformación tecnológica no suponga la pérdida ni de un solo puesto de trabajo", ha señalado por su parte Benito Tesier, presidente del CAAR, y "que seamos capaces de atraer esas tecnologías que por ahora no somos capaces de hacer", en referencia a a producción de baterías eléctricas. De ahí, esta feria, ha explicado para "ofrecer a la industria auxiliar aragonesa la visión de hacia dónde va el mercado del vehículo eléctrico e híbrido". El desafío, ha asegurado, es que el ciudadano responda, que haya demanda de los enchufables y que "Aragón pueda seguir siendo el epicentro de la movilidad". Tesier ha recordado que los proveedores aragonesaes han invertido 85 millones en el desarrollo de nuevas tecnologías para ello apoyados por las subvenciones de 12 millones del Gobierno aragonés y ha insistido en que "una transición ecológica ordenada y neutral es la fórmula ganadora en un mundo globalizado turbulento y cambiante".

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha agradecido tanto al CAAR como a Mobility City y Feria de Zaragoza la organización de esta feria en la que la ingeniería A2Mac1 es la protagonista. "El sector industrial en Europa tiene que hacer un esfuerzo brutal para seguir manteniendo el liderazgo en automoción. Si ahora el 18% de los coches que se venden en el mundo, se fabrican en Europa, hay estudios que dicen que en 2030 serán solo el 5%. Por eso, hay que esforzarse y mucho para competir con gigantes en el vehículo eléctrico e híbrido", ha recalcado. Se necesita también, ha admitido, un plan renove porque "por mucho que se introduzcan los vehículos eléctricos hay que renovar un parque demasiado viejo y también dotar de infraestructuras de recarga toda la red". En este sentido, ha incidido también en que el elevado coste de los eléctricos hace que el plan Moves no esté siendo demandado apenas por los particulares y ha lamentado que el Gobierno de España no esté en plataformas europeas que se han constituido para el desarrollo del vehículo eléctrico.