"Llevo más de tres meses en clase con mi hijo porque falta un enfermero"

Lízer Vicente a sus 7 años acude unas horas cada día al colegio de Educación Especial Alborada de Zaragoza. Pero para ello su madre Mirella García, vicepresidenta de la la asociación Somos Pera (Personas y Enfermedades Raras de Aragón), lleva desde pasado 30 de octubre sin separarse de él en el aula. Lízer convive con una encefalopatía epiléptica catastrófica aún sin nombre que le provoca una media de 5 o 6 crisis epilépticas diarias y lleva oxígeno por la desaturacion que conllevan estos episodios. Por ello necesita un enfermero que le atienda continuamente y sea capaz de asumir la gravedad de sus crisis.

"El informe de paliativos pediátricos del Hospital Infantil señala que tiene que haber con él una persona las 24 horas del día . Inspección me permite estar en el colegio todo el tiempo, pero esta es una solución temporal. Estoy muy agradecida a los profesionales que trabajan con mi hijo y a la dirección, que hace todo lo posible por reclamar el personal que falta. Las personas que han visitado el centro para valorar su situación y su problemática la han entendido perfectamente, pero seguimos sin una respuesta positiva", subraya Mirella.

Por su parte, desde el departamento de Educación de la DGA señalan que ya hay autorización para empezar a buscar al profesional que aborde de una forma integral la patología de Lízer en el centro y que el proceso administrativo está en marcha.

El caso de Lízer, como el de otras familias afectadas por la falta de fisioterapeutas y enfermeros en los centros escolares, está también en manos del Justicia de Aragón. Más allá de su dura realidad personal, Mirella critica que Educación no ha cumplido con su compromiso de contratar a todos los enfermeros y fisioterapeutas que se precisan y que estaban concedidos tanto en los colegios de educación especial como en los ordinarios.

"Simplemente ha hecho un parcheo. En el Alborada, por ejemplo, no ha cubierto la reducción de jornada de la enfermera titular. Así que hay dos enfermeras pero no a jornada completa, porque la segunda está 30 horas y no 37. Hay dos horas en las que una de ellas se queda sola para un centenar de niños", describe.

Gabriel irá al colegio de Sariñena tras cinco meses de espera

Gabriel Sancho es un niño de Sariñena de cuatro años que sufre una enfermedad neuromuscular congénita (miopatía nemalínica) en grado severo que le afecta a los músculos del cuerpo y al sistema digestivo. El próximo 17 de febrero va a poder por fin ir al colegio con normalidad después de cinco meses de espera. Tres días a la semana acude al centro Aspace de Huesca, donde recibe las terapias motóricas que necesita, y los lunes y jueves debería ir al centro La Laguna de su localidad con el resto de sus compañeros de 2º de infantil. Sin embargo, este curso por ahora solo ha podido acudir dos días porque seguía faltando el enfermero que le tiene que atender durante la jornada lectiva.

"Gabriel se ha tenido que quedar en casa desde principios de curso, con lo que ello supone para continuar su desarrollo personal e intelectual. Solo un día acudió una enfermera, pero le salió una oferta mejor de trabajo y, lógicamente, la aceptó", denuncia su madre, Lorena Morcillo. El desenlace parece que está cerca. Este pasado viernes Edcuación comunicó al colegio que el profesional sanitario se incorporará el próximo 17 de febrero. El curso pasado Gabriel se incorporó también en febrero asistido por un auxiliar de educación especial con perfil sanitario.

Morcillo es consciente de los problemas con los que la DGA se topa para contratar a este tipo de profesionales, pero lamenta las "trabas administrativas" que agravan esta situación. "Había una persona en la lista del proceso selectivo que era perfecta para esta labor, pero había un problema de incompatibilidades porque ya trabaja para el Salud a media jornada y no podía ser contratada por Educación", lamenta esta madre.

Critica que el problema, que priva a su hijo "de uno de sus derechos", se repita por segundo año consecutivo cuando la Administración es conocedora con antelación de esta necesidad. "Intelectualmente está al mismo nivel que sus compañeros, empezando a aprender las letras y dentro de lo que puedo le ayudo. En su sociabilidad ha sufrido un retraso y esta situación le está creando una depresión", señala.

Las quejas de estas dos madres las comparte Felipe Valdivia, uno de los portavoces de la plataforma de madres y padres de niños con discapacidad afectados por la falta de personal no docente en los colegios públicos de Aragón Con ayuda conseguimos la luna. "Gran parte del problema se ha resuelto, pero de una manera apresurada y chapucera, porque ha habido un recorte de las prestaciones que estos niños ya tenían", añade Valdivia.

"Los fisioterapeutas se han contratado por menos horas y los padres tenemos que cubrir este déficit de nuestro bolsillo recurriendo a profesionales privados", concreta. Otra "arbitrariedad" que reprocha a la Administración es que a estos trabajadores no se les paguen los desplazamientos cuando tienen que ir de un colegio a otro. Familias de esta plataforma están estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales por este tema.

69 profesionales sanitarios en los centros educativos aragoneses

Desde Educación de la DGA aseguran que todo el personal sanitario tanto en educación especial como en los ordinarios está incorporado a su centro. Este personal, explican, comprende los 45 profesionales de enfermería y fisioterapeutas que componen la plantilla estable del Departamento, mayoritariamente de educación especial, ya que en centros ordinarios se concede el recurso en casos excepcionales y de especial gravedad.

Este curso son 24 los profesionales, valoradas las solicitudes y necesidades de los centros de todo tipo, que se ha consideraddo necesario integrar en la plantilla (frente a 21 del curso anterior), que se suman a esos 45 fijos. Por lo tanto, en total, son 69 los profesionales sanitarios que existen este curso en los centros educativos aragoneses.

Además, Educación y Hacienda del Ejecutivo autonómico ha formalizado un contrato programa, que se crea para dos años con esas 24 dotaciones, "reconociendo la necesidad de contratación de estos profesionales más allá de este curso, porque se entiende que va a ser una necesidad que se prolongue en el tiempo, en función de las peticiones de los centros y de las familias, de manera que se garantice su cobertura".