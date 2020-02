Joaquín Palacín: "Descarto ser candidato a la DGA. Soro podría ser un buen cartel"

Casi un 40% de delegados han votado a Adrián Tello. ¿Hay que coser el partido?

Hay que trabajar siempre desde la unidad y buscando el consenso. Una de las máximas que siempre he defendido es el diálogo. Hemos trabajado para unir muchas sensibilidades y al final ha salido una parte, pero tenemos que seguir hablando.

Habla de separación de poderes, pero usted es portavoz parlamentario. ¿Esto sí es compatible?

Por supuesto. Es representar la voz de CHA en el parlamento donde reside la soberanía del pueblo aragonés, pero a la vez también puedes llevar la voz y trabajar con la militancia. Sobre todo, puedes fijar la apuesta firme del partido.

¿Será candidato a la Presidencia de la DGA en 2023?

No, se lo puedo asegurar. Lo descarto al 100%.

¿Cree que Soro debería repetir como cartel electoral?

José Luis es uno de los valores de CHA y es reconocido su trabajo al frente de la consejería. Aunque tenemos primarias, es uno de los mejores valores del partido.

¿Pero lo ve como candidato?

A cuatro año vista, creo que sería un buen cartel electoral. Pero no sabemos lo que puede pasar y tenemos primarias, por lo que ya veremos lo que pasa. Como bien digo, es uno de los valores más importantes de CHA. Es una persona muy reconocida, muy cercana y muy trabajadora.

Uno de sus mayores retos es volver a los principales ayuntamientos y cabeceras comarcales. ¿Cómo piensa lograrlo?

El principal reto es fortalecer el partido y la militancia porque si conseguimos estar más presentes en el territorio volveremos a los grandes ayuntamientos, a las cabeceras y al área metropolitana de Zaragoza. Tenemos una estructura rural que está bien para un partido de nuestras características, pero nuestro reto es volver a las grandes ciudades. Por eso es tan importante ayudar, acompañar y escuchar a la militancia.

CHA tuvo en el pasado mucho voto urbano, sobre todo en Zaragoza. ¿Su permanencia pasa por volver al Consistorio?

No pasa solo por Zaragoza, pero es el reto más grande. Vamos a trabajar de forma muy dura en los próximos meses y años.

Les ha pasado lo mismo al PAR. ¿El mensaje aragonesista ya no tiene cabida?

Lo que tenemos que hacer es trasladar un mensaje aragonesista moderno, abierto y demostrar que el aragonesismo es, entre otras cosas, pelear por una financiación justa que nos permita tener los mejores servicios públicos posibles. Defender el aragonesismo es pelear por el debate territorial que se va a abrir los próximos meses y en el que Aragón siempre sale perjudicado. Este es el aragonesismo que representa CHA. Somos los únicos que tenemos Aragón en el centro de nuestro trabajo.

¿A qué achaca entonces el retroceso? ¿A la amplia oferta progresista, a la ausencia de candidatos con enganche…?

Las circunstancias han cambiado, la oferta en la izquierda ha variado mucho y eso a CHA le ha afectado. Pero tenemos mucho mensaje para dar y muchas posibilidades y pelearemos por volver a las grandes ciudades y capitales de comarca.

Labordeta dijo en 2009 que no tenía sentido un partido nacionalista en Aragón y desde entonces pierden representación de forma paulatina. ¿Fue premonitorio?

No. Las circunstancias han cambiado y en este momento los ciclos políticos son muy cortos. Aragón se la está jugando y no podemos quedar atrás en el debate territorial. Sin financiación adecuada no podremos tener centros de salud ni colegios con tres niños en pueblos del Pirineo o en las sierras turolenses. Y eso es el aragonesismo que representa CHA.

Hay personas en su partido que sostienen que su supervivencia depende del escaparate que supone la DGA ¿Lo comparte?

Bueno... En el Gobierno estamos haciendo un excelente trabajo que nos está permitiendo tener una imagen exterior que mucha gente no se esperaba. Estamos capacitados para gobernar y ahora tenemos que fortalecer las estructuras del partido para, precisamente, tener un mejor resultado electoral.

Gobiernan con Javier Lambán, que se ha convertido en azote del nacionalismo catalán. ¿Se siente cómodo?

Hay declaraciones que está claro que no nos gustan y, por supuesto, no compartimos. Y no nos hemos callado.

Mantienen discrepancias, fundamentalmente, con la nieve y los grandes embalses. ¿Cómo piensa tener discurso propio sin dañar la coalición?

Hemos estado durante cuatro años, en el anterior Gobierno, con las mismas discrepancias que ahora. Ya Aragón le ha venido muy bien y CHAha mantenido perfectamente sus posturas en temas hidráulicos y de la nieve.