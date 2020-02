El turolense Omella se perfila como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

El plenario de la Conferencia Episcopal Española (CEE) elegirá a partir del próximo 2 de marzo al nuevo presidente de la institución, después de dos trienios sucesivos de Ricardo Blázquez. Y el turolense Juan José Omella aparece como el candidato predilecto tanto de la Santa Sede como del Gobierno.

Según publica 'El Mundo', en el Vaticano no se desea propiciar enfrentamiento alguno con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, y eso podría pasar por colocar al frente de los obispos españoles a un cardenal que ha sabido entenderse por igual con independentistas y constitucionalistas en los años que lleva destinado en Barcelona.

Omella (Cretas, 1946) es arzobispo de la capital catalana desde noviembre de 2015. Anteriormente fue obispo auxiliar de Zaragoza, obispo de Barbastro-Monzón y obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Fue creado cardenal por el papa Francisco con el título de Santa Cruz en Jerusalén en el consistorio del 28 de junio de 2017.

En su homilía en el acto de toma de posesión en la catedral de Barcelona alternó el castellano y el catalán -procede del Aragón oriental- y remarcó que ese camino lo quería hacer "libre de prejuicios" y estar abierto a lo que vaya descubriendo siendo pastor de todos sin excluir a nadie.

Dos años después, Juan José Omella expresó su "dolor y sufrimiento" tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña e hizo un llamamiento a "evitar la confrontación" y "construir un futuro en paz". Explicó que, después de dos años en esta diócesis, amaba "profundamente Barcelona y Cataluña". "Son gente maravillosa".

"Amo también a España y amo la Europa a la que pertenecemos", apuntó entonces Omella.

El arzobispo de Barcelona también reconoció en su momento que medió entre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante los días previos a la proclamación de la independencia del 27 de octubre.

"He hecho lo que he podido, he hablado con unos y otros en aquellos momentos de tensión", aseguró en una entrevista de Cataluña Ràdio.