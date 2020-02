Olona aboga por "restringir" la Mesa del Agua a Biscarrués, pero Podemos y CHA se oponen

Podemos y CHA, socios del cuatripartito, avisaron ayer al presidente de Aragón, Javier Lambán, de que no aceptarán una Mesa de Diálogo del Agua centrada únicamente en Biscarrués. Lo hicieron después de que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, abogase por "restringir" la Mesa a la futura regulación del río Gállego, prevista en el Pacto del Agua a través de este embalse, cuya construcción ha puesto ahora en cuestión el PSOE, sumándose a podemistas y nacionalistas.

Marta de Santos, miembro de la dirección de Podemos y directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, espera que estas "desafortunadas" declaraciones sean simplemente "un error de interpretación" del consejero, ya que el acuerdo de gobernabilidad "no dice eso". "La Mesa no va a ser así. Todos los conflictos merecen ser analizados", subrayó. A su entender, no tendría sentido centrarla en una polémica "ya aclarada" por la Audiencia Nacional. Tampoco ve normal que el Gobierno central someta a Aragón a una pérdida "sistemática" de fondos al seguir presupuestando partidas para este embalse.

En esta línea, el portavoz de CHA, Joaquín Palacín, aseguró que limitar la Mesa a Biscarrués "chocaría" con el acuerdo de Gobierno firmado en agosto, en el que PSOE, PAR, Podemos y CHA se comprometieron a trabajar por la resolución de los conflictos del agua en Aragón. "Hay que revisar el pacto en su totalidad, no abrirlo solamente en parte. El acuerdo es muy claro y pediremos que se cumpla", adelantó.

El partido exigirá tratar todos los conflictos existentes, incluido el recrecimiento de Yesa. "Las condiciones han cambiado y hay que buscar otro tipo de acuerdos. No compartiríamos una Mesa en la que solo se hablase de la regulación del Gállego", dijo.

Olona, en cambio, apostó por centrarla "donde está el problema". A su juicio, es evidente que el Pacto del Agua de 1992 no ha sido capaz de resolver los problemas y las exigencias derivadas del marco jurídico. En su opinión, hay que "reforzarlo" para hacer frente a los inconvenientes que han hecho que, prácticamente 30 años después, haya obras que no solo no se han hecho, sino que siguen cuestionadas.

La clave, aseguró, está en introducir "nuevos criterios". El consejero cree que, en vista de la jurisprudencia acumulada, no es suficiente una declaración política "abstracta" para sacar adelante grandes obras como Biscarrués que afectan a cauces, sino que se necesitan argumentos técnicos y científico sque identifiquen los costes y beneficios de este tipo de obras de regulación. "Hay que revalidar el acuerdo, ampliar el consenso con fuerzas políticas que hace 30 años ni existían y darle robustez", añadió.

El hecho de que hasta ahora no se hayan contemplado este tipo de argumentos es, a su entender, la causa de la sentencia desfavorable que anuló el estudio de impacto ambiental de Biscarrués. También ve necesario incluir piezas tan importantes como Almudévar o el embalse de Valdepatao –todavía sin terminar–, que no figuran actualmente en el actual Pacto del Agua. "Es preciso ponerlo en uso. Entre otras cosas, porque hay una inversión importante ya ejecutada", dijo en relación a este último.

En contra del criterio de Podemos y CHA, Olona defendió nuevas obras de regulación, ya que, como recordó, "se necesitan caudales adicionales a los actualmente regulados" para los regadíos que él mismo está impulsando a través de su Departamento."No son un capricho", recalcó.

El PP critica la "indefinición"

Olona descartó, por otra parte, que se trate de una Mesa "trampa" como aseguró el pasado miércoles el presidente del PP, Luis María Beamonte. "Mi obligación es que se constituya con todas las garantías y sea transparente", explicó, antes de confirmar que el Ejecutivo está contactando con todas las partes para que se constituya "con las debidas garantías".

Será el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien aclare el próximo miércoles en las Cortes a petición de PP y Ciudadanos qué alcance tendrá y cuándo se celebrará la primera sesión.

Por su parte, Beamonte, que ayer se reunió con representantes de UAGA, UPA y Araga, criticó la "absoluta indefinición" de la Mesa propuesta por Lambán. "Si se hace para decir ‘no’ a Biscarrués o para blanquear la imagen de un Gobierno que quiere finiquitar grandes obras para el desarrollo de Aragón hay que ser valientes y decirlo", aseveró.