La empresa Larrosa Arnal invierte 1,2 millones en ampliar sus instalaciones

Mantener una empresa y generar empleo en un pueblo como Belchite durante 86 años no es tarea fácil. Pero es la apuesta por el territorio de Larrosa-Arnal, la firma de maquinaria agrícola especializada cuyos orígenes se remontan a los años 40, aunque los antepasados de los fundadores ya se dedicaban a la reparación de aperos agrícolas desde antes. "La empresa nace en 1933 en una herrería pequeña en el pueblo viejo de Belchite y habíamos estado muchos años en unas instalaciones pequeñas de 900 metros. Hace dos o tres años adquirimos estas nuevas y hemos hecho una inversión fuerte, porque nos empujaban los jóvenes. Mi hermano tiene dos hijos y yo otros dos", ha explicado esta mañana Santiago Arnal, administrador y gerente, durante la visita que ha realizado el presidente Javier Lambán a esta empresa. Arnal ha cifrado en 1.200.000 euros la inversión en la que han contado con ayudas de los fondos Leader, si bien el grueso lo han puesto ellos.

"Empecé a trabajar antes de los 12 años en esa herrería", ha recordado Arnal, que han sacado adelante, él y su hermano, junto a otro socio, con "abundante esfuerzo y sacrificio". "En mi generación", ha reconocido, "nos enseñaron a trabajar y trabajar tirando del carro. Yo soy el mayor y gracias a que mi hermano es muy inteligente, pese a no tener títulos, en el diseño de las máquinas, hemos salido adelante". A base de mucho esfuerzo, ha añadido, de "sentirnos belchitanos, amar el oficio y querer que sigan los jóvenes".

Mantener "la tradición del abuelo, que no hay día que no me acuerde de él y hacer buenas máquinas, competir con las mejores marcas y tener mucho mercado" ha hecho posible esta inversión, ha señalado Santiago Arnal, en un "día grande para nosotros" por recibir la visita de Javier Lambán y los medios de comunicación.

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha agradecido contar en el pueblo con empresas como éstas, de las que solo quedan tres en España según Lambán, ya que "nuestro mayor problema es la despoblación y gracias a estas empresas locales, que apuestan por su pueblo, podemos mantener la vida y el crecimiento. "Es la única de estas características y tamaño que tenemos y este tipo de ayudas de los fondos Leader son totalmente necesarias e imprescindibles para nuestro territorio".

Por su parte, Lambán ha aplaudido también el arraigo de la empresa Larrosa-Aznar que en tercera generación sigue manteniendo empleo y haciendo crecer la actividad económica en Belchite fabricando máquinas fascinantes como una que permite la siembra en seco de arroz, lo que están haciendo ahora en en el Delta del Ebro. "Solo hay tres empresas como esta en españa y es conmovedor e ilusionante que esta actividad tan pionera se realice en Belchite". Compañías como esta, ha señalado son "la solución que reclamamos para que l el territorio aragonés recobre la vida que tuvo en otros momentos y eso pasa por la actividad primaria y todo lo que acompaña esa actividad".

Además el jefe del Ejecutivo ha dado la razón a la reflexión realizada por Santiago Arnal, el gerente de Larrosa Arnal, de que urge recuperar la formación profesional para no tener un problema grave de falta de personal en el corto plazo: "Hay que reorientar la formación a la provisión de oficios y por eso hace tiempo que tratamos de prestigiar a las FP para que madres y padres olviden ese mantra de que solo valía la pena mandar a los hijos a la universidad. Hay que revalorizar la FP y conectar la formación con necesidades del mercado de trabajo".