Joaquín Olona: "Un gobierno no puede impartir justicia en los mercados"

"Un gobierno no puede impartir justicia en los mercados". Así de rotundo se ha mostrado Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, en la presentación de la Jornada Española del Cultivo de la Alfalfa que se celebrará en Zaragoza el próximo 11 de febrero. Se ha referido de esta manera a las palabras del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que pedía hacer "examen y autocrítica" a los grandes supermercados por la bajada de precios en la agricultura. "Estoy totalmente de acuerdo con los precios insuficientes", ha señalado Olona, quien ha añadido que esto no se puede solucionar con una política de regulación de precios. "Eso está fuera de toda duda", ha sentenciado. Sin embargo, ha añadido que sabe que no es la "intención de Sánchez señalar a los distribuidores".

"La solución está en la Política Agraria Común (PAC), en aplicar las compensaciones de renta, los pagos directos y las líneas de ayuda", ha aseverado. "La distribución depende de la demanda", ha afirmado. Además, ha recordado que en Aragón desde el pasado 4 de febrero ya se puede presentar la Solicitud Única de las ayudas directas de la PAC para la campaña 2020. Anualmente, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón distribuye 500 millones de euros y recibe alrededor de 45.000 solicitudes que se tramitan electrónicamente a través de una aplicación web. "Aprovechemos las medidas que tenemos y que no se pida lo que no se puede hacer", ha concluido.