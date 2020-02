Más de un tercio de los altos cargos de la DGA no publican su agenda política

Más de un tercio de los altos cargos del Gobierno de Aragón, concretamente 21 de sus 58 integrantes, siguen sin publicar su agenda política a pesar de estar obligados por la Ley de Transparencia. Y no se puede decir precisamente que se predique con el ejemplo en el Consejo de Gobierno, ya que sus máximos responsables, el presidente, el socialista Javier Lambán, y el vicepresidente, el aragonesista Arturo Aliaga, siguen sin publicitar sus reuniones cuando ya ha transcurrido medio año desde que el cuatripartito inició su andadura.

Tampoco lo hacen la consejera de Ciencia, la podemista Maru Díaz, los consejeros de Hacienda, Economía, los socialistas Carlos Pérez Anadón y Marta Gastón, y el de Agricultura, Joaquín Olona, respectivamente. Es decir, seis de los once miembros del Ejecutivo aragonés y únicamente cumple uno de los socios, el consejero de Vertebración del Territorio, el nacionalista José Luis Soro.

Solo hace falta revisar la página web de transparencia de la DGA para darse cuenta de que esta práctica instaurada en las democracias avanzadas no ha llegado a la Consejería de Industria, al menos en lo que concierne al derecho de cualquier ciudadano de saber qué hacen y con quién se reúnen sus gestores. Ni uno solo de sus seis altos cargos han apuntado alguna cita en su agenda pública que, en el caso de Arturo Aliaga, no se puede siquiera abrir porque no existe. Ni como vicepresidente ni como consejero de Industria.

El contrapunto lo pone la consejera de Sanidad, la socialista Pilar Ventura, y su equipo, ya que forman parte de la única consejería en la que todos sus altos cargos (el secretario general técnico, dos directores generales y tres gerentes de organismos dependientes) publican parte de su agenda.

Le sigue en cumplimiento otra compañera de partido y consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, dado que seis de sus siete altos cargos están al día en esta cuestión de la Ley de Transparencia. El único que no lo hace es precisamente el director general de Gobierno Abierto, Raúl Oliván, pese a ser el que más ejemplo debería dar como responsable del servicio de Transparencia. Tras su nombramiento el pasado verano, aseguró que seguirían siendo "valientes" en esta área, con "decenas de ideas para seguir abriendo e innovando el Gobierno".

Por contra, su compañero de departamento, el director del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno, hizo constar su visita al dentista a las nueve de la mañana el pasado 2 de enero.

Tampoco se puede decir que los miembros del Gobierno cumplan otra de sus obligaciones, la de tener actualizada su declaración de bienes. Las que figuran son las que facilitaron los miembros del Ejecutivo en 2016, aunque los datos pormenorizados a fecha de septiembre de 2019 sí constan en las Cortes en el caso de Lambán, de Aliaga y de los consejeros Mayte Pérez, Carlos Pérez Anadón y Marta Gastón. Estos cinco sí formalizaron su obligación en su condición de diputados, como el resto de los 62 parlamentarios.

Tampoco se puede consultar el plan de gobierno del cuatripartito, otra de sus obligaciones. Si se abre esta pestaña en la página oficial, lo único que se puede ver es el balance que hizo la coalición anterior, PSOE-CHA, de su plan de gobierno, que acabó hace medio año.

Rifirrafe y ruptura del consenso

Los socios del cuatripartito han negaron este miércoles la evidencia en las Cortes, hasta el punto de sostener los portavoces del PSOE, Podemos, CHA y PAR en la comisión de Ciudadanía que el Ejecutivo estaba cumpliendo la ley. Y lo han hecho para justificar su voto en contra de una iniciativa del PP en la que se solicitaba la actualización permanente de la web de Transparencia, adoptar el formato de las Cortes para la declaración de bienes de consejeros y altos cargos, así como disponer de las agendas completas y publicitar las indemnizaciones, dietas y gastos de viajes.

La portavoz adjunta del PP, Marián Orós, les ha afeado que estas mismas cuestiones las respaldaran por unanimidad en 2016 y 2017, se sigan incumpliendo y ahora cambien el sentido del voto el bloque de la izquierda y el PAR . "Me da absoluta vergüenza", ha dicho antes de lamentar la ruptura del consenso.

El debate ha derivado en un rifirrafe sobre corrupción, que le han echado en cara a Orós los diputados Álvaro Sanz (IU), Carmen Martínez (CHA) y Erika Sanz (Podemos) para cuestionar la legitimidad del PP para reclamar transparencia a la DGA. La diputada del PP les ha reprochado que "embarraran" un debate en el que, ha añadido, todos deberían ir de la mano.