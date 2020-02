PP y Vox, únicos apoyos de los docentes de religión

Los partidos de PP y Vox fueron este martes los únicos apoyos para los docentes de religión en la votación de una proposición no de ley que pretendía elaborar un estudio sobre las consecuencias sufridas por estos profesores al reducir las horas de religión y la propuesta de medidas para restituir sus condiciones laborales. Solo los cinco diputados de ambas formaciones apoyaron la propuesta de los populares.

"No estamos pidiendo más horas de religión ni defender una más que otras; lo único que estamos reclamando es cierta seguridad para este colectivo", recalcó la diputada del PP, Pilar Cortés. Una alocución que no convención al resto de parlamentarios que recordaron las sentencias del Tribunal Supremo.

"No podemos pedir al Gobierno de Aragón que invente unas horas que no existen -en alusión la reducción de 90 a 45 minutos de esta materia-", recalcó Carlos Trullén, portavoz de educación de Ciudadanos. No obstante, se mostró dispuesto a sentarse con los afectados para buscar soluciones. Este mismo argumento esgrimió la diputada aragonesista Esther Peirat: "El PAR acatará las órdenes que nos dicte la justicia".

Más allá fueron los portavoces de Podemos-Equo, CHA e IU, que subrayaron la necesidad de diferenciar las creencias personales de los contenidos curriculares. Asimismo, la diputada de Podemos-Equo, Erika Sanz, señaló que se han tomado medidas para mantener las condiciones laborales del profesorado, entre ellas, la realización de grupos más pequeños. Una cuestión que el PSOE confirmó: "El número de profesores no se ha reducido".

El diputado socialista Ignacio Urquizu también reconoció que el volumen total de horas dedicadas a esta docencia se había reducido menos de un 20%. Explicó que este es el estudio que reclama la proposición no de ley presentada por el PP y les apeló a que, para cuestiones laborales, acudieran a la comisión de Economía y Empleo. Tras estas consideraciones, Cortés comunicó que pediría todos los datos del citado estudio.

Actualmente son los centros educativos los que deciden el número de horas que dedican a esta materia. "La autonomía de los centros permite elegir si quieren tener 45 o 90 minutos", recordó Urquizu.