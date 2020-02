Chinos en Zaragoza: "La actuación de China ante el coronavirus es de 10"

La recepcionista del Hotel Inca de Zaragoza, próximo a la plaza del Pilar, atendía este martes por la mañana a una mujer de Pekín que acababa de llegar a la ciudad, junto a otras dos personas, para pasar dos días. Los planes de esta turista son regresar al gigante asiático el próximo 13 de febrero y su preocupación ante el coronavirus, que ha causado ya 425 muertos, es más bien escasa. "El virus está en otra punta de Pekín", comenta en referencia a Wuhan, la zona 0. La tranquilidad de esta china ante la epidemia es la misma que muestran muchos de sus compatriotras asentados en la capital aragonesa, que continúan sus vidas con total normalidad.

Es el caso de Zhongze Wu, dueño del restaurante Paraíso (en la calle de Prudencio), quien resalta que en España solo se ha registrado un caso. "En Canarias y, además, es alemán", recuerda. A pesar de la alarma desatada a nivel mundial por el virus, a su establecimiento sigue llegando el mismo número de clientes al igual que ocurre en otros muchos negocios regentados por chinos.

"No hay ningún problema" o "El virus está en China, no aquí" son algunas de las frases que se repiten en bazares u otros negocios chinos del centro de Zaragoza. "No estoy preocupada. Mi familia vive en el norte de China y está bien; la gente tiene cuidado. Confío mucho en mi país", afirma Wang, que trabaja en la tienda Fahsion (en Don Jaime) y que señala que la clientela no ha bajado en las últimas semanas.

Cristian Yang, responsable de la cafetería-restaurante Atrapasueños, con la primera robot-camarera de Zaragoza. toni galán

Quien incluso ha registrado un aumento de parroquianos es la cafetería-restaurante Atrapasueños, en Tomás Bretón, que cuenta desde hace poco con el reclamo de la primera robot-camarera de la ciudad. Su responsable, Cristian Yang, habla también de tranquilidad. "Mi vida sigue igual y la gente me mira bien. Nosotros llevamos toda la vida aquí y el coronavirus no nos afecta. Tengo alguna tía en China y también está bien. El Gobierno aconseja a todo el mundo que se quede en casa", explica.

Esperanza ante una posible vacuna

Asimismo, este joven chino, que sigue a diario las noticias sobre el virus causante de la neumonía de Wuhan, lamenta los fallecimientos y los contagios registrados (más de 20.000 diagnosticados en China). "Siento pena. Cualquier otro español sentiría igual. Tenemos que confiar en el esfuerzo sanitario de todo el mundo para una posible vacuna; tanto del Ejecutivo chino, que está haciendo las cosas muy bien, como de todos los equipos que se han sumado. Estoy seguro que pronto la van a sacar", sostiene.

Además, Cristian subraya que muchas asociaciones de chinos en España están mandando dinero y productos (máscarillas, guantes, ropa desechable etc) a China para ayudar a sus compatriotas. "Es una ayuda adicional. Y también a través de Wechat enseñamos a la gente mayor china una mejor desinfección", añade.

No obstante, algún otro compatriota como Jian Yun, propietaria de un bazar en San Juan de la Peña, sí que ha visto reducida un poco su clientela desde hace varias semanas. Un hecho que ha coincidido con una inspección sanitaria a su establecimiento. Desde la Asociación Chinos de Ultramar en Aragón destacan que hay más inspecciones en bares y establecimientos alimentarios regentados por compatriotas por parte del Ayuntamiento, tal y como asegura Yaxi Ye, miembro de dicha asociación.

Contra el rechazo a la comunidad china

Esta joven, la única agente inmobiliaria de la ciudad especializada en la clientela asiática desde la oficina de Re/Max y Tú, critica el rechazo que está sufriendo la comunidad china en todo el mundo a raíz del coronavirus. De hecho, ha surgido la campaña #NoSoyUnVirus para contrarrestarlo. "Los rasgos físicos no tienen por qué conllevar una enfermedad. No tiene lógica. El otro día me comentaba una amiga de Vitoria que fueron a un bar de pinchos con seis japoneses que habían venido a su empresa y cuando entraron se fijó en que una pareja se apartó y se subieron el cuello de las camisas a la nariz. Ese rechazo no solo lo sufren los chinos sino todos los orientales".

Además, Yaxi Ye alaba la reacción del Gobierno chino para contener el contagio del virus. "Su actuación es de un 10. Un hospital en 10 días no lo puede hacer cualquier país. Está poniendo todo su empeño para contenerlo e investigar para curar la enfermedad. Mucha de la gente que trabaja curando a enfermos son voluntarios y también se han creado grupos de voluntarios que van por las calles de las ciudades con altavoces anunciando medidas de seguridad que deben tomar los ciudadanos", afirma. Ella también está tranquila. "Creo que no llega toda la información de forma transparente, pero el objetivo de ese hermetismo es evitar crear alarma social", concluye.