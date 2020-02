Greta, un nombre que era original

Garbo, la actriz sueca que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, era el principal resultado que se obtenía en los buscadores de internet cuando se buscaba "Greta". Así era hasta hace unos meses, ahora las entradas de las primeras páginas los acapara Thunberg.

En Aragón, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven 49 Gretas. La mayoría (30 de ellas) residen en la provincia de Zaragoza, 19 en la provincia oscense y ninguna en Teruel. El nombre entre las niñas se popularizó en la última década, a partir de 2010. En este tiempo nacieron en la Comunidad 27 Gretas, 18 en la provincia zaragozana y 9 en Huesca. Sin embargo, estas no fueron las primeras, ya que en los 2000 vinieron al mundo 5 niñas con ese nombre. Así, tal y como evidencian los últimos registros, hay 32 Gretas aragonesas.

Una de ellas reside en Torralba de Ribota y tiene 8 años. "Es la única Greta del pueblo y, que yo sepa, la única de la comarca", cuenta Lucía Camón, actriz, poeta y gestora cultural, ahora inmersa en el proyecto 'Pueblos en arte'. Esa dimensión artística fue uno de los detonantes para la elección del nombre de su hija, también los resonantes históricos. "En mi pueblo era la única Lucía y eso me gustaba. Así que quería un nombre original, fácil de decir y sin cargas familiares", añade. La decisión estaba entre Rita y Greta: "Nos dimos cuenta de que era el mismo nombre, Margarita". Esa originalidad, tal vez, se ha visto nublada por la irrupción de Greta Thunberg. "Me dio pena (…) ahora no llamaría así a mi hija", sostiene Camón, en relación a que ahora es más universal. A pesar de esa afirmación, reconoce: "Me gusta por los valores que encarna, porque es una nueva generación".

Hace unos días Greta Thunberg anunció que había registrado su nombre y que iba a hacer lo propio con la fundación que crearon sus padres: 'FridaysForFuture'. En una publicación en Instagram, la famosa activista denunció que había personas que intentaban hacerse pasar por ella, en su nombre. "Afirman falsamente que me 'representan' para comunicarse con personas de alto perfil, políticos, medios de comunicación, artistas, etc", indicó.

La sueca ha registrado su nombre completo: Greta Thunberg. Solo 'Greta' está bastante repetido en el buscador de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el resultado se encuentran empresas de fontanería, de camas de mascotas o de arroces. También algunos productos, en especial predominan las vinagretas y variantes, al tratarse de una palabra que incluye el nombre en cuestión. "Esta práctica cada vez está siendo más seguida por los personajes públicos, quienes están registrando sus nombres como marcas. Esto les permite protegerlos y que nadie más que ellos pueda utilizarlo", recuerda Marta Pedraja, coordinadora del grado de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza. "Por ejemplo, Meryl Streep registró su nombre como marca para poder tener el monopolio del uso de su nombre en cuestiones de entretenimiento".

En Aragón hay varias empresas que contienen el nombre de "Greta", un aspecto que puede repercutir de alguna forma, depende de lo que cada cliente interprete. "Se convierte en la imagen que tienen sobre los productos que ofertamos y sobre la propia empresa, por lo que debemos intentar que esta percepción sea lo más favorable posible", añade la experta en comportamiento del cliente. 'Greta' cumple varias de las claves que recomiendan para que sea fácilmente comercial: breve, fácil de recordar, reconocer y pronunciar. "Cualquier marca que sea rápidamente reconocida por el consumidor ya ha conseguido un gran éxito", señala la docente.

'Greta Woman' es una tienda de moda femenina que se ubica en la capital aragonesa. El 'boom' de la joven activista no les ha repercutido: "Nadie ha hecho referencia ni nos han preguntado. Como llevamos 14 años ya nos conocían de antes", apunta Isabel Arrabal. Precisamente, tiene más que ver con Greta Garbo que con Thunberg.

Pedraja referencia a Kotler para explicar la importancia del nombre: "La marca es el bien más duradero de una empresa ya que puede sobrevivir a sus productos e incluso a la propia empresa". "El nombre de un negocio es una decisión difícil que debe ser tomada con calma", resalta la profesora universitaria. También hay que tener en cuenta la presentación: "Si un consumidor ve el grafismo que, por ejemplo usa Nike y reconoce rápidamente la marca, ya tiene un gran camino recorrido para ser finalmente adquirida por ese consumidor".

En cuanto a Thunberg, la única aparición relacionada que se referencia es en la Gran Enciclopedia Aragonesa, donde se utiliza para mencionar a un tipo de saltamontes: ‘Dociostaurus maroccanus Thunberg’, una especie a la que, en plaga, se le atribuye algunos desastres en las plantaciones. Algo relacionado con el medio ambiente tenía que ser.