Las podemistas Cabrera y Sanz cuestionan a Escartín y piden la asamblea regional ya

En un clima de renovación de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas en Podemos, las diputadas en las Cortes Erika Sanz e Itxaso Cabrera volvieron a pedir este lunes, esta vez de forma oficial, que Aragón renueve su estructura orgánica. Abogan por primar la participación de las bases en una nueva etapa para lograr un proyecto "ilusionante y fortalecido". Su malestar con el secretario regional, Nacho Escartín, viene de lejos, y la polémica suscitada por la ausencia de Sanz en una de las sesiones plenarias la semana pasada, bajo posible sanción de 500 euros, la está avivando aún más.

Ni Escartín ni Maru Díaz quisieron manifestarse este lunes públicamente sobre el comunicado que remitieron a los medios Sanz y Cabrera para anunciar que pedirán "por segunda vez" al Consejo Ciudadano de Podemos Aragón que convoque la III Asamblea Ciudadana para renovar la dirección.

La primera solicitud se produjo tras las elecciones autonómicas y municipales, en las que Podemos Equo pasó de los 14 escaños y 137.325 votos en 2015 a solo 5 y 53.468 sufragios el pasado 26 de mayo. Las críticas cesaron al entrar los podemistas en el cuatripartito que gobierna Aragón (PSOE, PAR, Podemos y CHA), con un amplio apoyo de los inscritos (votó ‘sí’ al preacuerdo un 87,2%). Llegó entonces una relativa calma, con un sector crítico siempre latente y vigilante con el reparto de cargos orgánicos.

De los cincos diputados podemistas en las Cortes, tres, Escartín, Marta Prades y Raúl Gay, se integran en la línea oficial y dos, Cabrera (que es secretaria primera de la Mesa de las Cortes de Aragón) y Sanz, lideran el sector crítico. En el escrito para pedir que se celebre la Asamblea Ciudadana en Aragón, aseguran que el propio Escartín se comprometió a abrir el proceso de renovación en otoño del año pasado y no lo hizo. No coincide la versión que defendió el secretario de Podemos-Aragón, que emplazaba la renovación para 2020 y no descartaba optar a la reelección de nuevo, si bien lo condicionó al momento en el que se encuentre su "proyecto vital". En la última asamblea, que se celebró el 5 de octubre de 2017, Escartín se impuso a Sanz, sucesora de Pablo Echenique, por 937 votos a 555.

Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Extremadura figuran entre las comunidades donde se renovarán las asambleas ciudadanas tras la celebración de Vistalegre III.

La petición de Sanz y Cabrera llega una semana después de que Pablo Echenique, ahora portavoz podemista en el Congreso de los Diputados, instara en la capital aragonesa a la «unidad de la izquierda para recuperar Zaragoza»; toda una crítica a la escisión en las municipales que propugnó el sector de Escartín el año pasado.

Los rifirrafes en el seno de Podemos se siguen con atención desde el Pignatelli, por la incidencia que podría tener en las votaciones de las Cortes la ruptura en el grupo parlamentario, más cuando también en CHA se encuentran inmersos en un proceso de renovación que hará que el presidente del partido difiera del consejero de Vertebración, que seguirá siendo José Luis Soro. El cuatripartito suma 35 de los 67 diputados, y cada voto cuenta.