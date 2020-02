El 63,5% de los autónomos aragoneses rechaza la subida del salario mínimo

Con 715 autónomos menos en Aragón que en enero del año pasado. La tercera comunidad que más pierde después de Baleares y Cantabria. Así comienza el año un colectivo muy crítico con la subida del salario mínimo interprofesional, que representa pagar en dos años 4.000 euros más por trabajador, y que supondrá o que dejen de contratar o que tengan que prescindir de los contratados. Así lo ha señalado hoy José Luis Perea, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), al presentar, junto a la responsable en Aragón, Mayte Mazuelas, el informe sobre las expectativa para 2020 de este colectivo y el balance de 2019.

"8 de cada 10 autónomos no prevé contratar a nadie este año", ha aseverado Perea. "Un 45,2% alude a la situación socioeconómica actual como principal causa para no contratar; el 25,4% afirma que no puede hacerlol 17% dice que no lo requiere y el 7,22% afirma que está reduciendo plantilla", ha explicado al presentar el informe con los resultados de la encuesta que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos les realizó el pasado mes de diciembre como hacen cada año para que evalúen como les fue en 2019 y como ven 2020. "Cuatro de cada diez atónomos dicen que su negocio les ha ido peor (un 73% confiesa que ha sido por la pérdida de volumen de negocio) mientras que el 39.62% piensa que al año que viene empeorará", ha indicado el secretario general de ATA al presentar los datos de Aragón. Eso sí, Perea se ha mostrado partidario de subir el salario mínimo pero progresivamente y de forma gradual, es decir, de acuerdo al IPC de cada año.

La Comunidad autónoma ha perdido 2.860 autónomos en un año, al pasar de los 103.867 que tenía en enero de 2019 a los 101.007 que tiene en este primer mes de 2020, si bien Perea ha reconocido que en este descenso sí ha tenido que ver, como señala la consejería de Economía del Gobierno aragonés, la regularización de muchos falsos autónomos sobre todo en el sector de las cárnicas, si bien, ha añadido que este enero se han vuelto a perder 715 en todos los sectores profesionales y ahí, si que no ha intervenido este factor.

Junto con la subida del salario mínimo interprofesional, el informe presentado por ATA evidencia que también preocupa mucho a los autónomos la morosidad o retraso en los pagos ya que el 40% aún sigue cobrando muy tarde, en un periodo de entre 90 y 180 días.

Mayte Mazuelas ha criticado que el Gobierno de Aragón "mire para otro lado" y se desentienda de los autónomos cuando "son los que están tirando del carro y manteniendo la vida en muchos pueblos". Ha incidido sobre todo en que la ley del autónomo en Aragón no incluya ninguna partida presupuestaria este año y que solo contemple los 150.000 euros para hacer una plataforma digital del autónomo cuando ese dinero, ha añadido, Perea "se podía haber destinado a ayudas a estos profesionales, que son mucho más necesarias". "Me parece bien que exista esta plataforma, igual que creasen un programa del autónomo en la televisión aragonesa, pero hay otras prioridades", ha añadido Mazuelas. "Desde que se reunió el CATA (Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo), el pasado 4 de noviembre, el Ejecutivo no haya tomado una sola medida. Me dan envidia sana otras comunidades como Andalucía o la de Madrid, que sí han prorrogado la tarifa plana o están dando ayudas a la contratación", ha indicado.

En cuanto a la valoración de las nuevas medidas legislativas, según Perea, la encuesta realizada indica que lo que más valoran es las altas y bajas, es decir pagar cuota por los días efectivos trabajados (el 46,76% lo considera muy útil) y estar exentos de pagar la cuota durante el período de maternidad o paternidad (el 45,37% lo consideran muy útil), así como la exención de pagar la cuota a la Seguridad Social a partir del día 61 de estar de baja y poder cambiar la base de cotización hasta cuatro veces en el mismo año.

Perea ha destacado que "dos de cada tres autónomos societarios afirman que se subirían la base de la cotización si fuera un gasto deducible de la empresa".