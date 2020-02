Mequinenza contará con un Museo del Disfraz, cuyas obras comenzarán este año, que se instalará en la planta superior de la Casa de Cultura y se ejecutará por fases. Con esta iniciativa se quieren reforzar y promocionar unas fiestas como las cercanas de San Blas y Santa Águedas, declaradas en 2019 de Interés Turístico de Aragón, que se celebran desde hace tres siglos y en las que toda la población se vuelca con el diseño y la elaboración de originales y coloridos trajes para después disfrazarse con ellos y celebrar concursos. La cita ha ido sufriendo variaciones y adaptándose a los tiempos pero la tradición ha pervivido.

La alcaldesa de Mequinenza, Magda Godia, ha dado a conocer el próximo inicio de los trabajos durante la entrega del Bastón de Mando a las comisiones de San Blas y Santa Águeda que reicibieron Coral Beltrán y Margarita Oliver, respectivamente. Los festejos arrancarán oficialmente el próximo 7 de febrero.

La alcaldesa se detuvo en la importancia de la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Aragón de las Fiestas de San Blas y Santa Águeda, conocidas por sus espectaculares concursos de disfraces. Una herramienta que, dijo, “es un reto para que nuestras fiestas vayan a más, algo que debemos hacer entre todos porque son unas fiestas de todos”. Subrayó el trabajo en la elaboración artesanal de los disfraces con el sello 'made in Mequinenza' porque “es un plus, un orgullo, una tradición que se tiene que mantener, es una obligación moral para que nuestras fiestas tengan su sello personal y no de la China”.

Además de animar a los grupos participantes en los concursos de disfraces a que las piezas sean hechas en Mequinenza, “porque lo sabemos hacer, lo hemos hecho y tenemos que seguir demostrándolo”, invitaba todas las personas que participan de una u otra manera en las fiestas a seguir trabajando para convertirlas en “referente turístico en Aragón, tenemos que demostrar al mundo lo que somos y lo que podemos hacer”.

Asistentes al acto de entrega del Bastón de Mano a las comisiones de San Blas y Santa Águeda. Ayuntamiento de Mequinenza

Antes de la entrega oficial del Bastón de Mando Luis Esteve, concejal de fiestas, repasó las actividades organizadas destacando los concursos de disfraces con importantes premios en metálico y los bailes con las actuaciones de King África y la Orquesta Tarantela en la sala Vora Riu que recuperará la tradición de premiar al mejor disfraz de la velada como una de las novedades de este año.

Ya con el Bastón de Mando en las manos Coral Beltrán y Margarita Oliver hacían un llamamiento a la participación en las actividades programadas tanto a visitantes como a vecinos a los que animaban a integrarse en las Comisiones de San Blas y Santa Águeda. La munícipe recordó a ambas comisiones que administraran bien su poder y con responsabilidad durante estos días “para que disfrutemos todos de las fiestas y que todo sea un éxito”.