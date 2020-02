Cs pide a Lambán que explique si "da por muerto" el Pacto del Agua

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que comparezca en el parlamento autonómico para explicar si "da por muerto" el Pacto del Agua en la comunidad tras anunciar, este sábado, la celebración de una Mesa de Diálogo que revise y alcance un nuevo acuerdo sobre política hidráulica.

"Sospechamos que detrás de esta maniobra de constituir una Mesa del Agua, en la que ya no se alude al Pacto en ningún momento, hay una intención de ganar tiempo para evitar un debate interno que pueda fracturar el cuatripartito", ha considerado Pérez Calvo. Por ello, ha advertido que Cs no aceptará que el Ejecutivo de Lambán "eche hilo a la cometa, gane tiempo y se quite de encima un marrón como es el del agua" que, en su opinión, "puede acabar abriendo fisuras muy serias" entre las fuerzas políticas que integran o apoyan al Gobierno de Aragón.

El parlamentario de la formación naranja ha recordado que Cs alertó de que el punto 94 del acuerdo de investidura, que hacía referencia a los conflictos del agua en Aragón y a la creación de una mesa de diálogo para un nuevo acuerdo, era "un subterfugio para salir al paso" en materia de política hidráulica. "Dijimos que estaríamos muy vigilantes", ha aseverado.

Además, Cs ha defendido, en el último pleno de las Cortes, una proposición no de ley para impulsar los embalses de Almudévar y Biscarrués. "Ahora Lambán aprovecha su visita al Pirineo para hablar de la revisión de un pacto suscrito hace casi 30 años por todas las fuerzas políticas aragonesas y agentes sociales", ha criticado.

"El Gobierno debe gobernar y tener una postura previa clara ante asuntos importantes", ha incidido Pérez Calvo y ha considerado que este anuncio demuestra que el acuerdo de gobernabilidad era "una excusa improvisada y sin desarrollar lo más mínimo, que tenía como único objetivo, no la gobernabilidad, sino la supervivencia de los firmantes".