Cristina Blasco: "Una sociedad sin ley se tambalea, se resquebraja"

Además de abogado, para ser presidente (o presidenta) de la Agrupación de Jóvenes Abogados, por definición hay que ser joven. ¿Qué se entiende por joven en la abogacía?

Joven se es en este ámbito hasta los 40 años. Incluso más.

¿Más...?

Sí, más de 40 años si llevan menos de cinco años en ejercicio.

Acaba de suceder como presidenta a Victoria Baile Burriel. ¿Cuándo llegará la paridad a los jóvenes abogados, cuándo habrá un joven presidente?

Aclaro que sucedo a Victoria Baile Burriel, pero el anterior máximo mandatario también era mujer. Concretamente, Mercedes Octavio de Toledo (sonríe).

Reitero la pregunta anterior...

También tengo que aclarar que en la junta directiva que presido hay tres mujeres (Gemma Gil, Paula Prieto y yo) y cuatro hombres (Álvaro Navarro, Ismael Guillén, Joaquín Tortajada y Adrián Ríos). Por tanto, en la junta hay más hombres...

Qué bueno que la mujer alcance estos puestos de responsabilidad...

Por supuesto.

¿Qué tiene usted que su amistad procuran?

No me gusta demasiado hablar de mí misma... Como sé que me lo volverá a preguntar hasta que le responda...

Qué bien me conoce...

Como me lo volvería a preguntar, decía, le apunto que dicen que soy enérgica. Y dialogante y conciliadora. Pero enérgica cuando hay que ser enérgica.

Bien podría agregarse la condición de gran oradora.

Gracias. De entrada, también soy tímida. Y seria.

Esa sonrisa no es de ser seria...

Esa sonrisa es porque esta conversación está siendo muy agradable.

Cambio de tercio. ¿Cuántos abogados jóvenes hay en Zaragoza?

Alrededor de 300.

¿Qué persiguen? ¿Por qué luchan?

Son tiempos difíciles para todos. También para los abogados jóvenes. Nuestra generación probablemente sea la primera que viva peor que la anterior. Cuando terminamos la carrera, había una crisis tremenda. Al final, estamos saliendo adelante con esfuerzo y dedicación. Tenemos que trabajar el doble. Luchamos por que las condiciones de acceso a la profesión sean mejores.

¿Analizamos la palabra ley en toda su dimensión?

Perfecto.

Por favor, proceda.

La ley es la norma de obligado cumplimiento. Una sociedad sin ley se tambalea, se resquebraja.

La ley de la selva...

Esa ley no le he estudiado yo.

¿La calle puede dictar la ley?

No. Esa competencia corresponde a los legisladores.

¿Debe ser independiente el Poder Judicial?

Sí. Y es muy importante.

¿Es independiente el Poder Judicial?

Es conveniente que lo sea.

No la pillo...

Eso procuro.

¿Se siente más cómoda acusando o defendiendo?

Defendiendo.

Defendiendo... ¿Se debe tolerar al intolerante?

Le recuerdo que un intolerante también forma parte de la sociedad. Desde luego, si no le toleramos, los intolerantes pasamos a ser nosotros.

¿El fin justifica los medios?

Siempre hay líneas que no se deben pasar, las líneas que marca la ley, eso tan importante a lo que nos hemos referido antes.

¿Un abogado debe desmarcarse de las emociones?

Sí, un abogado debe dejar a un lado las emociones. La ley debe ser fría.

¿Qué piensa cuando enciende la televisión y ve a alguien decir que el Estado español no respeta la ley?

Es absurdo. Los organismos internacionales más fiables sitúan a España en un alto estatus democrático.