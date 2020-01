El juez Pedraz comunica hoy al etarra Ata su procesamiento por asesinar a Giménez Abad

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz va a comunicar esta mañana al etarra Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, su procesamiento por el crimen del Manuel Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, cometido el 6 de mayo de 2001.

El magistrado adopta esta declaración indagatoria en una comparecencia en la que van a estar presentes la fiscal Ángeles Gómez Rodolfo y la abogada Carmen Ladrón de Guevara, que defiende a la familia del político aragonés asesinado por ETA.

«El terrorista puede acceder a prestar declaración, pero lo habitual es que no lo haga después de leer el procesamiento y que muestre que no está de acuerdo con los hechos que le imputan», apuntó la abogada de la acusación particular.

Esta comunicación se va a realizar por videoconferencia entre la Audiencia Nacional y la prisión de Lannemezan (Francia), a la que Mikel Carrera fue trasladado en mayo de 2019.

Francia tuvo que llevar al etarra a esta prisión próxima al País Vasco para cumplir con una sentencia judicial del Tribunal Administrativo de París, al que Carrera Sarobe recurrió para estar más cerca de su familia, y que se aceptó a finales de 2018.

Este acto procesal de la Audiencia Nacional supone la reactivación del caso que llevaba medio año paralizado, desde que el juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, dictó el auto de procesamiento del terrorista.

El terrorista ya se negó a prestar declaración el pasado mes de noviembre cuando la fiscal pidió su indagatoria y le trasladaron a España por otro juicio.

El magistrado instructor llegó a la conclusión de que Ata fue el autor de los tres disparos que acabaron la vida del político aragonés cuando se dirigía ese domingo, entre las 18.00 y las 18.30, a la Romareda con su hijo Borja (entonces tenía 16 años) para presenciar un partido entre el Real Zaragoza y el Numancia.

Identificación de cinco testigos

Esta decisión se fundó en cinco testigos del atentado que confirmaron la identificación del terrorista Mikel Carrera, junto a la declaración que realizó el hijo de la víctima. Fueron interrogados en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Zaragoza.

Fuentes jurídicas señalaron que el juicio de Ata podría celebrarse antes del verano en función de su entrega de Francia a España y la agenda de los magistrados de la Audiencia Nacional.