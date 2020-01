El PP acusa a Lambán de "acomodarse" con sus socios ante los problemas de Aragón

“Llevamos medio año y si hago caracteriza a este Gobierno es el acomodo, la inactividad, no pisarse los callos e intentar no crearse problemas entre ellos”. De este modo, el presidente del PP-Aragón y portavoz en las Cortes, Luis María Beamonte, ha criticado este viernes la gestión de la coalición PSOE, Podemos, CHA y PAR al frente de la DGA, a la que ha censurado su “silencio” ante los problemas de Aragón, como las listas de espera en la Sanidad, o los constantes anuncios “que no cuajan en nada”, en referencia a la transición justa para Andorra. "Anuncios, sí, pero soluciones, ninguna", ha apostillado.

Beamonte ha abordado la estrategia política para el nuevo curso, una vez que se han aprobado los presupuestos autonómicos, con sus diputados en la Cámara, y ha remarcado que el partido seguirá ejerciendo el control sobre la acción del Gobierno “como principal partido de la oposición”. No obstante, ha incidido en que continuarán promoviendo iniciativas, aunque el Gobierno autonómico “se cierre en banda pese a ser válidas”. Y ha añadido: “Esto forma parte del cerrojo que ha echado al resto de fuerzas en los planteamientos que se hacen. Los presupuestos fueron un buen ejemplo”.

El líder del PP ha acusado al presidente aragonés, Javier Lambán, de “esconderse” detrás de la política nacional con el objetivo, ha dicho, “de crear una cortina de humo que tape su inactividad política”. En esta línea, ha reprochado al cuatripartito lo que entiende como una “falta de estímulos y oportunidades” en su gestión. “No se trata de que sean uniformes, sino de que hagan política. Los aragoneses necesitan actividad, política”, ha opinado.

Luis María Beamonte entiende que la coalición actúa con “desinterés, con una desafección importante”. Y lo ha argumentado señalando que no puede salir el presidente a decir que no puede hacer nada por el campo, ya que sí puede influir en el Gobierno central, impulsar un modelo fiscal diferenciado o el relevo generacional.

El presidente del PP-Aragón también ha lamentado los datos de descenso de inversiones extranjeras que ha experimentado España entre 2018 y 2019, al pasar de 32.000 millones de euros a 12.000 millones. “Esto nos tiene que preocupar porque afectan también a Aragón", ha sostenido.